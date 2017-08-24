Эхо беспокойной души Джакопо Годани: немецкий балет в Израиле

"Танцевальная компания Дрезден-Франкфурт" (Dresden Frankfurt Dance Company) открывает новый сезон балетного абонемента Израильской Оперы. 13 и 14 октября в Оперном Театре имени Шломо Лахата в Тель-Авиве будут представлены три одноактных балета хореографа Джакопо Годани.

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Metamorphers – первый балет под музыку Белы Бартока, при участии четырнадцати танцовщиков.

Echoes from a Restless Soul – второй балет под музыку Мориса Равеля, для четырех танцовщиков. И, наконец, третий балет Moto Perpetuo – это общий выход всей труппы в сопровождении микса из классической и электронной музыки Ульриха Мюллера и Зигфрида Россерта.

Три мощных, энергичных, ритмичных балета, в то же время, плавно-нежных, состоящих из переливающихся импульсов, эффектных пауз, мерцающих вспышек света при гармонии четкого геометрического языка и нежной элегантности движений в сопровождении живой электронной музыки в исполнении квартета "Модерн" и пианиста Руслана Безброжа.

Хореографический стиль Джакопо Годани – это танец фантазии, кружево, сплетенное из синхронных и симметричных движений, балетная классика, превращенная в абстрактный авангардный танец. Сам Годани – личность примечательная в мире современного танца. Именно ему было поручено возглавить "Компанию Танца Дрезден-Франкфурт", основанную знаменитым Уильямом Форсайтом, ушедшего по состоянию здоровья со своего поста два года назад. После его ухода в коллективе появились 15 новых танцовщиков, и компанию возглавил бывший главный солист труппы, итальянец Джакопо Годани, продолжающий, но и трансформирующий линию Форсайта. Годани – верный ученик Форсайта, использующий его "фирменные" находки – игру со светом, внезапную темноту, но значительно больше внимания уделяющий пластике тел и плавности движений. Его интересует само движение, его красота, а не анатомия движения, как Форсайта.

Годани родился в Специи, классическим балетом начал заниматься в 1984 году. В течение трех лет изучал также визуальные искусства в Институте Каррара. В 1986 году Годани был принят в Международный центр танца "Мудра", созданный Морисом Бежаром в Брюсселе. Два года спустя Джакопо начал карьеру танцовщика, а через два года основал свою труппу. В 1991 – 2000 годы он был главным солистом "Балета Франкфурта" Уильяма Форсайта. Как хореограф Годани сотрудничал с труппой Форсайта и со многими международными компаниями. Осенью 2015 года, как уже понятно, он стал художественным руководителем и хореографом "Компании Танца Дрезден-Франкфурт". О своем творчестве Годани говорит так: "мы – новая компания, то, что мы представляем – это чистый, аутентичный танец. Это то, что мы способны делать в плане качества, физических возможностей и виртуозности. Мы хотим создавать современный танец, который действительно танцуется".

Танцевальная компания Дрездена-Франкфурта базируется сразу в двух городах – Дрездене и Франкфурте-на-Майне. Годани стремится создать новый выразительный танцевальный язык, который требовал бы виртуозности исполнения, позволяя максимально раскрыть физические возможности танцовщиков. Для этого он соединяет наследие классической хореографии с современными идеями. Телесность и острота работ Годани не умаляет их изысканности. Он заставляет труппу двигаться как единое существо и подчеркивает это в своих постановках. Годани продумывает все этапы работы – от лежащей в ее основе хореографии до дизайна декораций, реквизита и пространств, в которых происходит действие; он разрабатывает драматургию спектаклей и пишет к ним тексты; продумывает внешний вид исполнителей; разрабатывает и развивает прогрессивные способы использования света и видеопроекций; к некоторым постановкам он сам сочиняет или аранжирует музыку.

Metamorphers Годани – это абстрактная и эстетически чистая хореография. Требующая от исполнителей максимального напряжения физических возможностей, эта полная действия и почти математическая в своей точности работа Годани демонстрирует квинтэссенцию того, на что способна его труппа. Отказавшись от всего поверхностного и выдвинув на первый план техническое мастерство танцовщиков, Metamorphers позволяет зрителям прочувствовать хореографию как знаковое событие в полном смысле этого слова. Музыка Бартока (4-й струнный квартет) исполняет квартет "Модерн", присутствующий на сцене.

Балет "Эхо беспокойной души" поставлен на музыку пьес "Ундина" и "Виселица" из фортепианного триптиха "Ночной Гаспар", написанного Морисом Равелем в 1908 году. В основе этого шедевра – старые французские стихотворения в прозе Алоизиюса Бертрана. Хореографические элементы "Эха" формируют единую нить, сливаются в общую атмосферу, преодолевающую границы пространства и времени. В "нездешней" атмосфере Годани и его артисты демонстрируют все грани виртуозного танца через серию квартетов и па-де-де, показывают затейливый узор бесконечных комбинаций отношений между людьми. Годани подчеркивает выразительность движений работой на пуантах, но при этом оставляет танцовщикам поразительную свободу действий внутри заданных эстетических рамок – норм классического балета. Музыку Равеля исполняет на сцене Руслан Безброж, концертмейстер труппы и известный концертирующий пианист.

"Вечный двигатель" – захватывающая постановка, эффектная неоклассическая структура которой преобразует классическую балетную технику в произведение современного искусства. Радикальная телесность, подчеркнутая работой на пуантах, напряженность движения всех артистов спектакля позволяют этому произведению раскрыть художественную сущность и уникальность труппы. В работе над этой постановкой Годани вновь сотрудничает с дуэтом 48nord, который предоставил в распоряжение хореографа завораживающее разнообразие электронной музыки.

Сайт "Танцевальной компании Дрезден-Франкфурт": dresdenfrankfurtdancecompany.com

Текст подготовила Маша Хинич, пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

ECHOES FROM A RESTLESS SOUL / METAMORPHERS - Trailer from Dresden Frankfurt Dance Company on Vimeo.