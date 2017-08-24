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Всеизраильский Центр Мебели – мебельная выставка круглый год

время публикации: 14:34 | последнее обновление: 14:34 блог версия для печати фото
Всеизраильский Центр Мебели – мебельная выставка круглый год

Публикуется на правах рекламы

Всеизраильский Центр Мебели в Ришон ле-Ционе – это огромный комплекс, объединяющий 52 мебельных производителя и импортера под одной крышей. Богатый ассортимент диванов, салонов, гостиных, столовых, прихожих, спален, детских и многих других элементов интерьера – по самым выгодным ценам – только в Центре Мебели.

Круглый год на витринах магазинов Центра мебели выставляются лучшие коллекции мебели, а опытные специалисты готовы продемонстрировать вам функциональность и рассказать обо всех характеристиках понравившейся вам модели. В случае индивидуальных предпочтений вы сможете выбрать мебель в желаемом составе и расцветке и заказать ее с действующей скидкой.

В магазинах мягкой мебели вы найдете как традиционные, так и многофункциональные модели, содержащие не только встроенные кровати и ящики для белья, но и бары, а также другие мебельные гаджеты и приспособления.

Магазины, специализирующиеся на детской мебели, порадуют вас разнообразием красивой и продуманной мебели для создания идеальной детской комнаты.

Коллекции спален помогут выбрать гарнитур, отвечающий именно вашему вкусу и размерам комнаты. Вашему вниманию модели от классических, содержащих декоративные элементы и детали, до современных, стремящихся к минимуму оформлений, стилей.

Ассортимент столовых гарнитуров впечатлит удивительными возможностями моделей, трансформирующихся из довольно компактных – для семейных обедов, завтраков и ужинов – в большие и просторные – для многолюдных праздничных застолий.

Для желающих обновить интерьер гостиной – большой выбор буфетов, витрин, журнальных столов, телевизионных стоек, декоративных полок, комодов и многого другого.

Нельзя пройти также мимо коллекции шкафов-купе, представляющих настоящее произведение искусства с красивыми художественными элементами, а то и прекрасными фотообоями, украшающими фронтальную часть.

Два этажа мебельных идей для вашего дома ждут вас. Приходите и выбирайте лучшее для себя – по самой выгодной цене.

Наш адрес: Ришон ле-Цион, ул. Моше Леви, 10 (2-й и 3-й этажи). Телефон: 03-9512669

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Четверг, 24 августа 2017 г.
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