"Анатомический Оскар 2017": Пенелопа Крус, Моника Беллуччи, Кейт Бланшетт и та, которую мыл Депардье

В пятницу, 24 февраля, накануне вручения кинематографических премий "Оскар", редакция сайта Mr.Skin, специализирующегося на популяризации эротического кино и сцен сексуального характера в массовом кинематографе, в 18-й раз опубликовала традиционный список лауреатов "Анатомического Оскара".

В этом году, как и в прошлом, были объявлены лауреаты "Анатомического Оскара" в 40 номинациях. Хотя названия некоторых номинаций 2016 и 2017 года не совпадали, что обычно для Mr.Skin.

Победы в номинации "За особые достижения Skin" была удостоена 42-летняя испанская и американская актриса Пенелопа Крус, обладательница премии "Оскар", которая многократно за свою кинокарьеру снималась обнаженной.

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи также удостоена в этом году "анатомического Оскара" в номинации "Лучшая среди тех, кто старше 50".

Две награды достались актрисам сериала "Игра престолов". При этом юной Элайн Пауэлл, сыгравшей короткую роль юной завистницы и злодейки в театральной труппе, досталась победа в престижной номинации "Лучшая грудь". В то время, как ставшая знаменитой благодаря этому сериалу Эмилия Кларк, исполнительница роли "матери драконов" Дейенерис Таргариен, получила довольно обидную победу в номинации "Best Flame-Broiled Whoppers" (возможно, таким образом редакция Mr.Skin выразила свое разочарование по поводу ее роли в шестом сезоне сериала).

Премия за полное обнажение была присвоена в этом году другой известной актрисе Оливии Уайлд за роль Девон Финестры в сериале "Винил".

Сериал "Мир Дикого запада" был признан лучшим любителями обнаженной плоти, укрепив позиции HBO в рейтинге Mr.Skin.

Впервые "анатомический Оскар" заслужила 47-летняя всемирно извеситная австралийская актриса Кейт Бланшетт – обладательница двух "Оскаров" и трех "Золотых глобусов". За главную роль в кинофильме "Кэрол" вместе с Руни Марой она была названа победительницей в номинации "Лучшая лесбийская сцена". Мара за роль Терез в этой картине была названа лучшей актрисой на Каннском кинофестивале.

"Анатомический Оскар 2017" в номинации "Лучший иностранный фильм" достался французско-бельгийской драме "Летний сезон".

Из неожиданных и забавных номинаций отметим такую "Лучшая из вымытых Жераром Депардье". В этом случае победу присвоили молодой французской актрисе Одри Боне за роль в фильме "Конец".

Имена победительниц в других номинациях: Морган Сэйлор, Зои Горман, Кери Расселл, Эшли Грин, Тейлор Мэри Фрей, Малин Акерман, Кейт Микуччи, Эллен Пейдж, Ханна Мюррей, Обри Плаза, Эмили Мид, Марина Фуа, Лиза Боне, Руби Модин, Минка Келли, Мишель Дерстайн, Вейл Блум, Келен Колеман, Лена Дунэм, Кетер Донахью, Александра Даддарио, Грэйс Калдер, Эмма де Кон, Келли Гейл, Шанола Хэмптон, Эмми Россум, Райана Тарани, Райли Кио и другие.