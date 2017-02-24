24 февраля 2017 г.
последняя новость: 09:16
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:49 "Анатомический Оскар 2017": Пенелопа Крус, Моника Беллуччи, Кейт Бланшетт и та, которую мыл Депардье
14:57 "Атуэй: память огня". В Гаване состоится премьера "еврейской" оперы
12:00 Знаменитая опера "Порги и Бесс"Джорджа Гершвина в Израиле
11:51 Андрей Сильвестров о цифровой революции и о талмудических практиках в искусстве: современное российское кино в Тель-Авиве
08:23 Блондинка в инвалидной коляске может попасть на конкурс "Мисс Мира"
13:51 Хакер похитил 200 интимных снимков "польской израильтянки" Эмили Ратажковски
13:05 Павел Лунгин в Израиле: премьера фильма "Дама пик" и диалог со зрителями
12:59 В марте в Израиле: "Оркестр" в сиянии электрического света
18:17 Salut Salon в Израиле. Музыкальный юмор виртуозок-хулиганок
15:19 Самая крупная арт-сделка 2016 года: Опра Уинфри продала картину Климта за $150 млн
Досуг

"Анатомический Оскар 2017": Пенелопа Крус, Моника Беллуччи, Кейт Бланшетт и та, которую мыл Депардье

время публикации: 07:49 | последнее обновление: 08:11 блог версия для печати фото
Пенелопа Крус
Кейт Бланшетт и Руни Мара
Моника Беллуччи
ВСЕ ФОТО

В пятницу, 24 февраля, накануне вручения кинематографических премий "Оскар", редакция сайта Mr.Skin, специализирующегося на популяризации эротического кино и сцен сексуального характера в массовом кинематографе, в 18-й раз опубликовала традиционный список лауреатов "Анатомического Оскара".

В этом году, как и в прошлом, были объявлены лауреаты "Анатомического Оскара" в 40 номинациях. Хотя названия некоторых номинаций 2016 и 2017 года не совпадали, что обычно для Mr.Skin.

Победы в номинации "За особые достижения Skin" была удостоена 42-летняя испанская и американская актриса Пенелопа Крус, обладательница премии "Оскар", которая многократно за свою кинокарьеру снималась обнаженной.

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи также удостоена в этом году "анатомического Оскара" в номинации "Лучшая среди тех, кто старше 50".

Две награды достались актрисам сериала "Игра престолов". При этом юной Элайн Пауэлл, сыгравшей короткую роль юной завистницы и злодейки в театральной труппе, досталась победа в престижной номинации "Лучшая грудь". В то время, как ставшая знаменитой благодаря этому сериалу Эмилия Кларк, исполнительница роли "матери драконов" Дейенерис Таргариен, получила довольно обидную победу в номинации "Best Flame-Broiled Whoppers" (возможно, таким образом редакция Mr.Skin выразила свое разочарование по поводу ее роли в шестом сезоне сериала).

Премия за полное обнажение была присвоена в этом году другой известной актрисе Оливии Уайлд за роль Девон Финестры в сериале "Винил".

Сериал "Мир Дикого запада" был признан лучшим любителями обнаженной плоти, укрепив позиции HBO в рейтинге Mr.Skin.

Впервые "анатомический Оскар" заслужила 47-летняя всемирно извеситная австралийская актриса Кейт Бланшетт – обладательница двух "Оскаров" и трех "Золотых глобусов". За главную роль в кинофильме "Кэрол" вместе с Руни Марой она была названа победительницей в номинации "Лучшая лесбийская сцена". Мара за роль Терез в этой картине была названа лучшей актрисой на Каннском кинофестивале.

"Анатомический Оскар 2017" в номинации "Лучший иностранный фильм" достался французско-бельгийской драме "Летний сезон".

Из неожиданных и забавных номинаций отметим такую "Лучшая из вымытых Жераром Депардье". В этом случае победу присвоили молодой французской актрисе Одри Боне за роль в фильме "Конец".

Имена победительниц в других номинациях: Морган Сэйлор, Зои Горман, Кери Расселл, Эшли Грин, Тейлор Мэри Фрей, Малин Акерман, Кейт Микуччи, Эллен Пейдж, Ханна Мюррей, Обри Плаза, Эмили Мид, Марина Фуа, Лиза Боне, Руби Модин, Минка Келли, Мишель Дерстайн, Вейл Блум, Келен Колеман, Лена Дунэм, Кетер Донахью, Александра Даддарио, Грэйс Калдер, Эмма де Кон, Келли Гейл, Шанола Хэмптон, Эмми Россум, Райана Тарани, Райли Кио и другие.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 25 февраля 2016 г.
"Анатомический Оскар 2016": Анджелина Джоли, Леди Гага и другие лауреатки







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 24 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017