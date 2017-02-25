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Карнавал в Рио. Цена безумия – 700 миллионов долларов

время публикации: 24 февраля 2017 г., 22:30 | последнее обновление: 05:37 блог версия для печати фото
Карнавал в Рио готов принять более миллиона гостей
Карнавал в Рио готов принять более миллиона гостей
Карнавал в Рио готов принять более миллиона гостей
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Карнавал в Рио-де-Жанейро стартовал в пятницу, 24 февраля. Это не только самый знаменитый в мире карнавал, но еще и самый многолюдный – в прошлом году в нем приняли участие более 1 миллиона человек. Организаторы полагают, что нынешнее карнавальное безумие привлечет еще больше туристов, а по окончании празднества, 28 февраля, в городскую казну поступит не менее 700 миллионов долларов, сообщает CNN.

Самое популярное место Рио в эти дни – Самбодром, построенный архитектором Оскаром Нимейером в 1984 году. Это 700-метровая улица, по обеим сторонам которой находятся трибуны для публики. Именно здесь проходит традиционный парад школ самбы.

Каждая из школ самбы высшей лиги вкладывает в подготовку к карнавалу не менее 1 миллиона долларов, тратит на изготовление костюмов и декораций до 40 тонн прессованной бумаги, 80 тысяч метров ткани, 6 тысяч литров краски, а также тонны клея, гвоздей, полипропилена и противопожарной пропитки. По оценкам экспертов, стоимость и продолжительность подготовки к карнавалу можно сравнить с организацией Уимблдонского турнира или "Супер Боула", финального матча Кубка чемпионов Национальной футбольной лиги США.

Впрочем, карнавал – это не только "официальная" программа, это еще и улицы, полные туристов, и "перенаселенные" пляжи, и никогда не засыпающие бары и дискотеки.



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