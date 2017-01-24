Сергей Безруков привозит в Израиль новый моноспектакль

Сергей Безруков в представлении не нуждается. Актер с широчайшим амплуа. Любимец режиссеров и миллионов зрителей, известный десятками своих запоминающихся ролей в театре и кино, Безруков в мае 2017 года привозит в Израиль новую программу - моноспектакль "И Жизнь, и театр, и кино".

В Москве полюбившийся зрителям моноспектакль Сергей играет лишь дважды в год – в свой день рождения и в Международный день театра. Те, кто пропустил обе даты, приглашаются к нам, в Тель-Авив, Беэр-Шеву или Хайфу: именно здесь, в мае, Безруков даст нам уникальную возможность увидеть эту замечательную работу, в которой он, на глазах зрителей, молниеносно меняет маски, перевоплощаясь то в одного героя, то в другого, читает наизусть то Ростана, то Пушкина, то Есенина, то Высоцкого. И мы видим на сцене Ростана и Пушкина, Есенина и Высоцкого, забывая, что это все – один человек. А потом снова превращается в самого себя – любимого публикой Сергея Безрукова, отвечает на вопросы, рассказывает о работах в театре и кино, дает возможность поговорить по душам, и снова поет - песни из кино- и телефильмов.

Его дар перевоплощения колоссален. Диапазон персонажей поистине огромен: поэты и революционеры, писатели и авантюристы, карточные шулеры и криминальные авторитеты, бунтари и композиторы, корнеты, каскадеры, участковые милиционеры, футболисты, танцоры балета... В воображаемой портретной галерее сыгранных образов соседствуют Пушкин, Есенин, Высоцкий, Моцарт, Сирано де Бержерак, Иешуа в "Мастере и Маргарите", герои русской и мировой классики. Перечень наград актера выглядит как бесконечный список. Для 43 лет – внушительные достижения.

Наверное, у ребенка, растущего в актерской семье, проводящего много времени за кулисами на "папиной работе", названного в честь поэта Сергея Есенина, и не могло быть иной судьбы, как пойти по предначертанному пути.

Но не будь столь мощного многогранного таланта, этот путь не случился бы столь звездным. В 35 лет – народный артист, а первый приз - приз кинофестиваля "Созвездие" "За актёрское обаяние и непосредственность" - он получил в возрасте 21 года. Только за прошедший 2016 год Безруков был награжден "Золотым сарматским львом" на IX Международном кинофестивале "Восток & Запад. Классика и авангард" в Оренбурге, стал лауреатом Международной премии Станиславского и Международной премии зрительский симпатий "Звезда театрала" в категории "Лучшая мужская роль" за роль Поприщина в спектакле "Сон разума", вновь удостоился звания "Актер года". Актер года приезжает к нам – и это редчайший случай. Обратите внимание на даты всего трех моноспектаклей Сергея Безрукова в мае 2017 года в Израиле.

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