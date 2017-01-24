В феврале в Израиле Ксения Раппопорт и Полина Осетинская в спектакле "Неизвестный друг"

Прекрасная Ксения Раппопорт. Проникновенная Полина Осетинская. Режиссер - Валерий Галендеев, легендарный педагог, ставший законодателем в той важнейшей части театрального искусства, которая связана со словом, превративший монолог в захватывающий, глубокий и пронзительный музыкальный спектакль по рассказу Ивана Бунина. Кусочки тайного мира одинокой души, записанные на открытках - cartes-illustree. "Неизвестный друг" - одно из самых маленьких произведений Бунина. Маленький рассказ о больших чувствах. Извечная боль человечества - одиночество, обличенная в изящный, возвышенный слог прекрасной эпохи, каким уже не изъясняются в наши дни.

Мы словно заглядываем в самую душу безымянной незнакомки, наблюдаем тайные робкие порывы и тихую боль, выраженные так утонченно и тактично. Рискнуть раскрыться, позвать в пустоту, чтобы услышать в ответ лишь эхо собственного голоса... Или нет? Ирландия. Океан. Край Европы. Край эпохи накануне Первой мировой войны. Письма в Россию, оставленную много лет назад. Письма незнакомому человеку, знаменитому писателю. Это - "Неизвестный друг", рассказ Бунина, будто навеянный историей Чайковского и Фон Мекк - печальной перепиской без единой встречи. "Милостивый государь", "молю Вас", "какое мученье - письма от Вас нет…". Письма замужней женщины, матери четверых детей, живущей на чужбине, придуманному возлюбленному, автору ее любимых книг, "неизвестному другу" - таково содержание малоизвестного шедевра Бунина, написанного в середине 1920-х годов в приморских Альпах. Сейчас так уже не пишут. Бунин в интерпретации Ксении Раппопорт. Чайковский, Рахманинов, Дебюсси - в интерпретации Полины Осетинской. Текст и рояль, возвращение в прекрасную эпоху, где музыка соответствует драматургическому развитию действия.

Полина Осетинская и Ксения Раппопорт стали двумя половинами единого образа - музыкальной и драматической половинами спектакля, пролетающего на одном дыхании как мгновение из жизни женщины, придумавшей себе прекрасного незнакомца и замершей в томительном ожидании его ответа. За месяц своей переписки ответа она так и не получит. "С таким печальным и величественным видом лунной ночи у берегов Атлантического океана спешу написать Вам мою горячую благодарность за Вашу последнюю книгу. Эти берега - моя вторая родина, это Ирландия", - с такого романтического отрывка начинает этот спектакль Ксения Раппопорт. Полина Осетинская резонирует звучащему слову музыкой Рахманинова, Дебюсси, Форе, отражая эпоху, в которую так иронично и чувственно погружает слушателей Ксения Раппопорт. Музыка "договаривает" за драмой, представляя то, что на самом деле творилось на душе у героини. Эти трогательные музыкальные акварели - портреты души замечтавшейся дамы.

В этом удивительном бунинском рассказе у героев нет имен. Это просто письма замужней женщины к знаменитому писателю. Ни на одно из них он не ответил, но она проживает целую жизнь в своем воображении, буквально успевая побывать его музой, его любовницей, его женой, его вдовой. В какой-то момент она доходит до безумия. Но так и не получив никакого ответа, эту переписку прерывает. Возможно, если она не сойдет с ума и выживет, то продолжит ему писать когда-нибудь. А может быть – нет. Об этом уже задумываются зрители это спектакля - спектакля об иллюзии, о любви, об обмане, о самообмане, но прежде всего, об искусстве, о том, что происходит с человеческой душой и сердцем под воздействием искусства. "Под воздействием искусства происходят волшебные вещи - говорит Ксений Раппопорт в своем интервью в преддверии гастролей в Израиле. - Люди могут уйти с работы, собрать рюкзак и уехать на всю жизнь путешествовать, и больше никогда не вернуться. А кто-то начинает жить в воображаемом мире, как моя героиня. Мы видим женщину, которая восприимчива именно к литературе. Она сама пытается писать что-то. Но ей не хватает таланта, хотя она невероятно талантливый слушатель, читатель и музыкант. В этом ее трагедия - одаренность чувствовать и слышать, но невозможность творить самой. Отсюда тоска и желание хоть как-то это компенсировать любовью. Она ведет безответный диалог с самой собой, восполняя недовыраженное, недореализованное". Известно, что существовал исторический прототип героини "Неизвестного друга" - Наталья Петровна Эспозито, русская жена итальянского композитора Микеле Эспозито. Она писала Бунину из Ирландии. Некоторые фразы в рассказе взяты из писем. В спектакле нас двое - Полина Осетинская исполняет музыку самых разных эпох и композиторов от Рахманинова до Батагова. А я читаю текст Бунина: письма женщины к писателю, книга которого потрясла ее. Она настойчиво пишет ему. Он ни разу не отвечает, но она проживает целую любовную историю со взлетами и падениями, ревностью, влюбленностью, болезненным разрывом. Мне кажется это вполне современным". И действительно, рассказ "Неизвестный друг" для Бунина стал воспоминанием о давней переписке с Наталией Петровной Эспозито, десять неопубликованных писем которой за 1901-1903 гг. хранятся в бунинском фонде. Началась эта, быть может, самая романтическая в жизни Бунина переписка неожиданно. В сентябре 1901 года он получил из Ирландии письмо, написанное по-русски. Писала незнакомая женщина, прочитавшая в журнале "Русская мысль" его рассказы. Однако содержание "Неизвестного друга" нельзя свести лишь к воспоминаниям Бунина о его необычной переписке. Отталкиваясь от реального, "невыдуманного", лично им самим пережитого факта, он создал произведение о трагически одиноком человеке, зов которого, "брошенный куда-то вдаль", так и не был услышан. Письмо героини, в отличие от корреспонденции Наталии Эспозито, остается безответным, что придает рассказу трагическое звучание. Возникший внезапно порыв героини угасает, не найдя отзвука. Рассказавший о происхождении многих своих произведений, Бунин промолчал о предыстории "Неизвестного друга". Может быть потому, что тайна исповеди "ирландской незнакомки" была для него столь дорогой и светлой.

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