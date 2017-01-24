24 января 2017 г.
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Обнародованы имена номинантов на премию "Оскар-2016"

время публикации: 16:06 | последнее обновление: 16:28 блог версия для печати фото
На звание "Лучшая актриса года" номинированы: Изабель Юпер ("Она"), Рут Нега ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки"), Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс")

Американская киноакадемия искусств объявила первых номинантов на "Оскара" – самую престижную премию в области кинематографии, которая будет вручаться победителям 26 февраля.

На звание "Лучший фильм года" претендуют следующие картины:

"Прибытие", "Ограды", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Скрытые фигуры", "Ла-Ла Ленд", "Манчестер у моря", "Лунный свет"

На звание "Лучшая актриса года" номинированы:

Изабель Юпер ("Она"), Рут Нега ("Лавинг"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Лэнд"), Натали Портман ("Джеки"), Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс")

На звание "Лучший актер года" номинированы:

Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райн Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик"), Дензел Вашингтон ("Ограды")

На звание "Лучший режиссер года" номинированы :

Дени Вильнев ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Барри Дженкинс ("Лунный свет")

На звание "Лучший актер второго плана" номинированы:

Махершала Али ("Лунный свет"), Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), Дев Патель ("Лев"), Майкл Шеннон ("Под покровом ночи").

На звание "Лучшая актриса второго плана" номинировары:

Виола Дэвис, Наоми Харрис, Николь Кидман, Октавия Спенсер, Мишель Уильямс

На звание "Лучший иностранный фильм года" номинированы: "Тони Эрдманн", режиссер Марен Аде (Германия), "Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади (Иран), "Вторая жизнь Уве", режиссер Ханнес Холм (Швеция), "Моя земля" (Дания), "Танна" (Австралия)

За звание "Лучший оригинальный сценарий" будут бороться:

Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Тэйлор Шеридан ("Любой ценой"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Майк Миллс ("Женщины 20 века"), Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу ("Лобстер")

На звание "Лучший анимационный фильм года" претендуют:

"Кубо. Легенда о самурае", "Моана", "Жизнь цуккини", "Зверополис", "Красная черепаха"

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