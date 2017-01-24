Павел Воля рассмешит израильтян уже в феврале

Смешить людей трудно. Нужно уметь найти те самые "волшебные" точки, которые отзываются в каждом. Нужно владеть мастерством точных формулировок мыслей большинства, обладать мгновенной реакцией, а все это возможно при условии высокого интеллекта и обостренного восприятия жизни вообще. Разумеется, необходимо и актерское мастерство, чтобы донести все это до зрителей именно так, как задумано. (Конечно, все это верно, если речь идёт об умном юморе, а не о торте в лицо или шутках ниже пояса).

Павел Воля все это умеет. Он – типичный self-made-man, сумевший благодаря своему уму и чувству юмора из провинциального учителя русского языка (кем он является по образованию) превратиться в одного из самых ярких артистов и юмористов российского телевидения. Мало того, что он умеет сочинять смешные монологи, но работает в одном из самых рискованных и трудных жанров – стендап. А это значит, что он владеет искусством импровизации и его харизмы достаточно для того, чтобы удерживать внимание зала на протяжении как минимум двух часов, без дополнительных "ширм" - музыки, декораций, подтанцовок и так далее. И, надо сказать, получается у него блестяще. Публика хохочет на его выступлениях – включая тех, кого он едко высмеивает.

"Для него же нет ничего святого!" - возмущаются некоторые. И это действительно так. "Шутить можно и нужно обо всем" - считает сам Павел, и приводит в пример знаменитых американских стендапистов, для которых не существует запретных тем. В США настоящий бум жанра стендап случился в 70-х годах прошлого столетия (хотя зародился он в Великобритании еще в конце XVIII века и долгое время острые и злые выступления комиков, которые включали авторские монологи и общение с залом, подвергались жесткой цензуре). С той поры стендап-комеди в Америке стал основной формой выступления юмористов. Со стендапа начинали свою карьеру такие знаменитые артисты как Ленни Брюс, Ричард Прайор, Вуди Аллен, Джордж Карлин, Эдди Мерфи, Робин Уильямс. Считается, что хороший стендапист должен реагировать на самые горячие темы дня, быть резким и задирать публику. Это не всегда нравится – Ленни Брюс несколько раз был арестован за непристойность, а один из номеров Джорджа Карлина даже разбирал Верховный суд США.

Гастроли в Израиле – серьёзная проверка для Павла Воли. Впервые он приезжает со своей сольной программой "Большой Stand Up" в страну, где юмор – древнее средство выживания в экстремальных обстоятельствах, где анекдоты ежеминутно рождаются на каждом углу, а шутки про поп-звёзд не идут ни в какое сравнение по популярности с шутками про премьер-министра и его жену. Что приготовил резидент Comedy Club для израильтян – мы сможем увидеть совсем скоро.

Кстати, помимо стендапа, Павел показал себя ярким характерным актёром - его секретарь из "Служебного романа. Наше время" стал не менее популярным персонажем, чем Верочка в исполнении Ахеджаковой. В трагикомедии "Платон" он сыграл главную роль, в "Самом лучшем фильме" и "С Новым годом, мамы!" – второстепенные, но заметные роли. А ещё есть и область музыки - ведь Воля давно и серьёзно работает как музыкант и выпустил уже пять альбомов.

И, наконец, Павел Воля – один из тех немногих, а может быть, и единственный, кто делится секретом – как смешить людей. В своём онлайн-проекте "Сила Воли", который он ведёт вместе со своей женой, чемпионкой по гимнастике Ляйсан Утяшевой, он учит придумывать шутки, тренировать мозг и реакцию.

Так что, придя на его шоу, вы, возможно, тоже сможете научиться смешить людей – что очень трудно, но и очень ценно в нашей слишком серьёзной жизни.

Официальный сайт Павла Воли.

Организатор гастролей: Марат Лис и компания "Cruise International".

Дополнительная информация и заказ билетов на сайте компании Cruise International и на сайте "Гастроли".

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