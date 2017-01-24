Новый проект Андрея Макаревича "Your 5" в Израиле

Осталось всего несколько дней до презентации проекта "Your 5" в Израиле. 31 января и 1 февраля Андрей Макаревич и его группа "Your 5" дадут в Израиле всего два концерта – в Тель-Авиве и в Хайфе.

"Your 5" - неожиданный и специфический проект, интересный даже тем, кто не понимает русский язык, что только доказывает то, что в этом проекте работает музыкальная составляющая. Часть песен Макаревича, переданных в новом ключе, хороша всем знакома. Часть – написаны так давно, что их уже подзабыли и тем интереснее будет услышать эти старые песни в иной интерпретации. "Зрители на концертах моего нового проекта – "Your 5" – не будут испытывать затруднений в понимании текстов, в восприятии музыки, потому на сей раз я использую минималистский стиль, отбросив всё лишнее, - говорит Андрей Макаревич, и продолжает. – Это походит на джаз, а джаз испытывает новый виток подъема и может достигнуть такого же пика, на каком этот жанр находился в 40-е годы 20 века". Проект "Your 5" был уже представлен в России, на Украине, в Германии, Швеции, Финляндии, Швейцарии и Дании, где на концерты приходила не только русскоязычная публика, но и все ценители музыки.

Андрей Макаревич не впервые представляет в Израиле проекты не "Машины Времени", а свои собственные, побывав у нас прежде с гастролями "Оркестра Креольского танго", "Yiddish Jazz", "L.O.V.E - Песни про любовь". Один из его проектов назывался "Джазовые трансформации" – Макаревич занимается этим жанром уже более полутора десятка лет, привлекая к своим проектам разных музыкантов, а сейчас уже больше года, как испытывая новый формат – необычный, но основанный на столь любимых и знакомых песнях, проект "Your 5", впервые представленного слушателям в Москве в октябре в 2015 года и играющего на струне камерного минимализма.

Минимализм в данном случае означает также небольшой состав музыкантов. Все предыдущие проекты Макаревича были более масштабны: с духовыми секциями, вокалистами, не менее десятка музыкантов на одной сцене. Новый проект – кардинально другой. Участниками проекта "Андрей Макаревич Your 5" стали трио пианиста и аранжировщика Евгения Борца с Давидом Ткебучавой на барабанах и Сергеем Хутасом на контрабасе, а также Тимур Некрасов, который отвечает сразу за все духовые инструменты проекта. В ноябре музыканты будут путешествовать с новой программой Германии-Бельгии-Голландии-Швеции, а в январе приедут в Израиль.

И хотя проект этот новый, в него включены и старые песни Андрея Макаревича и "Машины Времени", а также композиции, издававшиеся на сольных альбомах Макаревича в новых аранжировках. Все это в новом, камерном звучании - загадочно и притягивающее в исполнении Макаревича, полтора часа не сходящего со сцены – притягивает вдвойне.

Заказ билетов в кассе ""Браво" или по телефону *2713.

Дополнительные скидки в последние дни перед концертами:

3+1 для клиентов компании YES. Четвертый билет в подарок. Необходимо выбрать не менее четырех билетов в одном заказе. Выбор скидки при наличии кода мероприятия. По предъявлению квитанции YES или номера абонемента при получении билетов в кассе зала.

Специальная скидка для друзей в фейсбуке. Скидка 50 шекелей. Скидка распространяется в Тель-Авиве на билеты по цене 354, 304 и 254 шек, в Хайфе на билеты по цене 304, 254 и 204 шекелей. Выбор скидки при наличии кода мероприятия. Получить код возможно при присоединении к группе Makarevich Your 5 в Facebook.

Публикуется на правах рекламы