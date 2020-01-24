"Мне интересно жить". Музыкант Леонид Розенберг в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Леонид Розенберг – скрипач, дирижер, педагог, руководитель Эйлатской консерватории, организатор фестиваля камерной музыки в Эйлате.

В юности он был талантливым математиком, но выбрал другой путь. "Бог дает талант, чтобы ты нес его людям", – уверен Розенберг.

Смерть он называет "жуткой несправедливостью". Будь у него волшебная палочка и право на одно единственное желание, оно было бы таким: "Хочу умереть в здравом уме".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Леонидом Розенбергом

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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