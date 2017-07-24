Африканские ночи в Ботаническом саду Иерусалима

Семейное приключение в ботаническом саду, среди африканских растений, в сопровождении африканской музыки и музыкально-световых эффектов.

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А́фрика... Второй по площади материк на карте мире, омывается Средиземным и Красным морями, Атлантическим и Индийским океанами, пересекает экватор и несколько климатических зон, единственный континент, протянувшийся от северного субтропического климатического пояса до южного субтропического. На территории Африки расположены 55 государств, ее население составляет около миллиарда человек. Африка считается прародиной человечества – здесь нашли самые древние останки предков человека. В Северной Африке, на ее средиземноморском побережье, процветали мощные древние царства с высокоразвитой цивилизацией: Набатейское царство, Египет, Финикия, Карфаген... Африка всегда манила исследователей, придумали даже специальную науку – африканистику: она занимается изучением культурных, экономических, политических и социальных проблем Африки.

Африка в этом году расположилась в Иерусалимском ботаническом саду. Кай из племени масаи и Лулу из племени зулу - африканские принц и принцесса, приглашают всех желающих – и больших и малых -отправиться вместе с ними в увлекательное путешествие, полное приключений и познакомиться с сокровищами Африки поближе. В пути отважных исследователей будут ждать различные загадки и секретные задания, скрытые в зашифрованных картах. Тех, кто раскроет все тайны, ждет награда: они унаследуют сокровища африканского континента и бонус - еще один секретный клад. Лулу, Кай и посетители пройдут путь, полный трудностей, препятствий и веселых приключений, требующих бесстрашия, мудрости и творческого подхода, попутно изучая историю и культуру черного континента, природу этого удивительного края, а также встретят удивительных людей, населяющих этот необыкновенный материк.

Путешественники наслушаются занимательных историй африканских племен, узнают про разные культуры и микстуры от смешного доктора племени, примут участие в плясках в ритме масаи, обучатся песне дождя и игре на теле, как на барабане, узнают, как распознавать голоса ночи, раскалывать головоломки или правильно и быстро бегать по лабиринту, улучшая свои личные рекорды. Но для того, чтобы обнаружить секретный клад, придется попотеть, несмотря на то, что он находится прямо под носом!

Одним словом, "Африканские ночи в Ботаническом саду" - отличное семейное приключение, в котором органично сплелись живописные виды ботанического сада и уникальная растительность соседнего континента. Дополнительное волшебство фантастическому ночному приключению придают различные музыкально-световые эффекты от мастера освещения Гиля Тайхмана.

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В Иерусалимском ботаническом саду, открытом для публики в 1985-м году, можно увидеть практически все дикие растения, встречающиеся в Израиле, причем, как распространенные, так и редкие. Ботанический сад в Иерусалиме – крупнейшая в Израиле коллекция живых растений, насчитывающая более 10 тысяч видов. Сад поделён на тематические зоны по частям света. Также в нем есть "тропическая теплица" и "сад благовоний", по которым также проходит тропа шоу "В ином свете", как и по японской секции сада - "бонсай", включающей более 150 карликовых деревьев - крупнейшей коллекции бонсай в мире, и по "Пути ТАНАХа", засаженном более 70 видами растений, которые определены, как часть из 400 видов растений, упомянутых в Библии.

Первый участок земли для университетского сада был приобретен на горе Скопус еще в 1926 году, а проект ботанического сада был разработан профессором ботанического отделения Еврейского университета Александром Эйгом, который представлял флору Земли Израиля от ливанских гор до пустыни. Первые растения были высажены в саду в 1931 году. Во время Войны за Независимость доступ к горе Скопус и университетскому кампусу был отрезан. Когда в 1954 году в Гиват-Раме - был построен альтернативный кампус Еврейского университета, новый ботанический сад (в том числе уникальная коллекция хвойных растений) был размещен рядом с Еврейской национальной и университетской библиотекой. В 1975 году было создано Общество друзей Ботанического сада, и сад стал совместным проектом Университета, иерусалимского муниципалитета и Еврейского национального фонда.

Публикуется по материалам PR-агентства