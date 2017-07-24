Киноверсия спектакля "Вишневый сад" с Ренатой Литвиновой в главной роли

В рамках проекте Cinema-Theater продюсерского центра MAVO и Международного Фестиваля Искусств "Вишнёвый Сад" /Cherry Orchard Festival (USA)/ 15 августа в Тель-Авиве состоится премьерный показ киноверсии знаменитого спектакля режиссера Адольфа Шапиро "Вишнёвый сад" Московского художественного театра имени А. П. Чехова с Ренатой Литвиновой в главной роли.

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Спектакль был поставлен к столетию пьесы, идея которой определила интонацию театра XX века. Режиссёр Адольф Шапиро задумался о том, где могут жить герои пьесы-легенды теперь, когда от их вишнёвого сада уже ничего не осталось. Художник Давид Боровский создал на сцене такой материальный мир, который точно отвечает на этот вопрос. Они могут жить только на сцене. Занавес со знаменитым символом парящей чайки, искривляясь, образуя плавные углы, стал домом для бесприютных скитальцев, по сути - теней прошлого, оживающих на сцене.

На роль Раневской Адольф Шапиро пригласил "божественную" Ренату Литвинову – известную киноактрису, телеведущую, сценариста, режиссера и продюсера, заслуженную артистку РФ и лауреата Государственной премии России. Роль Раневской стала для Литвиновой дебютом в театре, и дебютом успешным: сегодня, помимо "Вишнёвого сада", она играет в спектаклях МХТ "Шага" и "Свидетель обвинения". Роль Лопахина режиссер отдал приглашённому им Андрею Смолякову – лауреату Государственной премии РФ и одному из самых востребованных актеров российского кино, в фильмографии которого насчитывается более 70 картин и сериалов ("Паук", "Родина", "Шакал" и др.). А на роль Гаева Адольф Шапиро пригласил из северной столицы Сергея Дрейдена - обладателя двух национальных театральных премий "Золотая маска" и трех высших театральных премий Санкт-Петербурга "Золотой софит". Музыку к спектаклю "Вишнёвый сад" написал известный композитор, музыкант и певец Игорь Вдовин, а "световую партитуру" создал художник по свету – Глеб Фильштинский, неоднократный лауреат Российской национальной премии "Золотая маска", много работающий в настоящее время за пределами РФ. Премьера спектакля состоялась в июне 2004 года, вызвав сразу же самые горячие споры и самые противоречивые отзывы: кто-то восторгался, кто-то ругал, кто-то недоумевал. Но все сходились в одном – это нужно смотреть! Поэтому и сегодня, когда спектакль "Вишнёвый сад" дают в МХТе (а происходит это раз в несколько месяцев), билеты разлетаются моментально, и в зале всегда аншлаг.

Израильским ценителям театрального искусства посмотреть киноверсию спектакля "Вишнёвый сад" режиссера Адольфа Шапиро стоит по нескольким причинам. Во-первых, потому, что спектакль этот на Святую Землю не привозили, а если и привезут когда-нибудь, то посмотреть его с "оригинальным" составом артистов уже не удастся, поскольку Андрей Смоляков, исполняющий роль Лопахина, в выездной версии "Вишневого сада" теперь не участвует. Кроме того, киноверсия спектакля "Вишнёвый сад" – это не "телеверсия" театральной постановки, а, по сути, особый вид киноискусства. Съёмки спектакля велись одновременно с десятков кинокамер профессиональными операторами, и именно киноверсия даёт возможность всем без исключения зрителям "детально рассмотреть" спектакль: крупные планы позволяют "высветить" нюансы каждой сцены, запечатлев неповторимую пластику и мимику актёров. Показ киноверсии этого спектакля с большим успехом прошёл в Америке, Англии и других европейских странах, и вот теперь у израильских театралов появилась уникальная возможность увидеть киноверсию "Вишнёвого сада" (на русском языке с титрами на английском) с оригинальным актерским составом.

Итак, 15 августа в театре "Гешер" - единственный показ киноверсии спектакля "Вишнёвый сад" МХТ имени А. П. Чехова режиссера Адольфа Шапиро с Ренатой Литвиновой (Раневская), Яной Гладких (Аня), Яной Сексте (Варя), Сергеем Дрейденом (Гаев), Андреем Смоляковым (Лопахин), Игорем Хрипуновым (Трофимов) и др.

Публикуется по материалам PR-агентства