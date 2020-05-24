"Заповедник 124": Коронавирус на плато. Сокровенное желание Путина. Песня о нефти и газе. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 124-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин, Володин, Мишустин, Матвиенко, Собянин и Сечин поют о том, как по официальным данным эпидемия коронавируса выходит на плато.

2. Сечин, Шойгу, Мишустин, Собянин, Матвиенко, Володин и Памфилова в нашем сюжете по "Сталкеру" Тарковского: полная разруха в России во времена пандемии и Путин, который заботится лишь о своем Обнулении.

3. Путин, Мишустин, Сечин, Шойгу, Трамп, Лукашенко, Дуда и Меркель в пародии на "Бременских музыкантов". Песня о нефти, газе, сланцах и трубе, заполненной лишь на 50 процентов.



Инфоповоды:

– По официальным данным количество вновь заболевших COVID-19 в России снижается.

– Госдума приняла поправки к закону о выборах, позволяющую ЦИКу вводить дистанционное голосование (в том числе и электронное) на выборах любого уровня.

– По сообщениям СМИ В Москве из-за коронавируса приостановлены расходы на благоустройство и праздничные мероприятия на общую сумму 350 миллиардов рублей.

– Польша отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа по трубопроводу "Ямал – Европа".

– Федеральное агентство по сетям Германии сообщило, что "Северный поток-2" будет подчиняться общеевропейским правилам. Это означает, что оператор обязан заполнять трубу не больше чем на 50 процентов.

Все выпуски "Заповедника" (DW)