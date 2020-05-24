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NEWSru.co.il :: Досуг24 мая 2020 г., 20:11

"Заповедник 124": Коронавирус на плато. Сокровенное желание Путина. Песня о нефти и газе. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 124": Коронавирус на плато. Сокровенное желание Путина. Песня о нефти и газе. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 124-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Путин, Володин, Мишустин, Матвиенко, Собянин и Сечин поют о том, как по официальным данным эпидемия коронавируса выходит на плато.
2. Сечин, Шойгу, Мишустин, Собянин, Матвиенко, Володин и Памфилова в нашем сюжете по "Сталкеру" Тарковского: полная разруха в России во времена пандемии и Путин, который заботится лишь о своем Обнулении.
3. Путин, Мишустин, Сечин, Шойгу, Трамп, Лукашенко, Дуда и Меркель в пародии на "Бременских музыкантов". Песня о нефти, газе, сланцах и трубе, заполненной лишь на 50 процентов.

Инфоповоды:
– По официальным данным количество вновь заболевших COVID-19 в России снижается.
– Госдума приняла поправки к закону о выборах, позволяющую ЦИКу вводить дистанционное голосование (в том числе и электронное) на выборах любого уровня.
– По сообщениям СМИ В Москве из-за коронавируса приостановлены расходы на благоустройство и праздничные мероприятия на общую сумму 350 миллиардов рублей.
– Польша отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа по трубопроводу "Ямал – Европа".
– Федеральное агентство по сетям Германии сообщило, что "Северный поток-2" будет подчиняться общеевропейским правилам. Это означает, что оператор обязан заполнять трубу не больше чем на 50 процентов.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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