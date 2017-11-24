Как вылечить кошку Насраллу? Психолог Лабковский отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем третьей передачи нового цикла стал Михаил Лабковский – психолог с 30-летним стажем, известный в России и Израиле лектор, автор и ведущий передачи "Взрослым о взрослых".

Дмитрий Брикман предложил своему гостю такой формат разговора: "Представьте, что к вам на лекцию пришли взрослые, которым дети задали вопросы, поставившие их в тупик, и они переадресуют эти вопросы вам".

Лабковский порой отвечал резко и категорично, не стесняясь в выражениях. К примеру, ответ на вопрос "Кто такой взрослый?" был таким: "Тот, кто тебе кидает кости в будку. Тот, от кого ты зависишь".

Говоря о любви, психолог Михаил Лабковский сказал: "Любовь может быть только не за что".

На вопрос о том, должен ли был пионер Волька из "Старика Хоттабыча" взять предложенный ему дворец, ответ был однозначным: должен, потому что дворец ему предлагался "на халяву". Но "убиваться" ради материальных благ Лабковский категорически не советует ни взрослым, ни детям.

Шестилетний мальчик спросил: "Что такое – много денег?" 56-летний Михаил ответил: "Это когда не знаешь, сколько ты потратил и сколько у тебя осталось".

Пятилетняя девочка обратилась с такой просьбой: "У нашей кошки нехорошая фамилия – Насралла. Ты можешь ее полечить? А мы фамилию ей потом поменяем". Лабковский, который перед ответом рассказывал об особенностях поведения собственного кота, припомнил, как в 30-е годы (с 1918 года – прим.ред.) в советских газетах публиковались объявления о смене неблагозвучных или смешных фамилий, но признался, что в его психологической практике не встречались пациенты с такого рода фамилиями.

При ответе на вопрос "Что такое вера?" Лабковский процитировал и развил концепцию Фрейда: "Вера – это коллективный невроз, который очень полезен". Сам Михаил неверующий. "Я не тревожный – я не верю. Тревожные верят", – говорит он. Однако в сказки, по его мнению, верить можно.

Восьмилетний мальчик спросил: "Зачем читать книги?" "Книги надо читать только для удовольствия, – полагает М.Лабковский. – Книги не делают тебя ни умнее, ни добрее, ни человечнее... Бедные родители, которые убиваются, что их дети не читают, просто не знают, чем ребенка занять".

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Программа "Детский недетский вопрос" с Михаилом Лабковским