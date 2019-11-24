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NEWSru.co.il :: Досуг24 ноября 2019 г., 19:43

"Заповедник 99": Жизнь вождя ЕР. Ария Рухани об Иране. Великое ограбление России. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
&quot;Заповедник 99&quot;: Жизнь вождя ЕР. Ария Рухани об Иране. Великое ограбление России. Мультсатира

В воскресенье, 24 ноября, проект "Заповедник" представил новую, 99-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новом выпуске: Путин, Песков, Сечин, Матвиенко, Медведев и Шойгу в мечтательной зарисовке о тусовках разных советских вождей на съездах партии. Рухани при поддержке Путина, Медведева и остальных исполняет арию о протестах в Иране. Вестерн об ограблении поезда с бюджетом РФ. В ролях: Путин, Володин, Рогозин и остальные жители Дикого Запада.

В этой серии нашли отражения: состоявшийся в Москве XIX съезд партии "Единая Россия", массовые акции протеста в Иране, принятие Госдумой РФ федерального бюджета на 2020 год.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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