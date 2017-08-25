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Досуг

Спектакль "Диббук" и детский мюзикл "Книга джунглей-2". Афиша на выходные

время публикации: 10:07 | последнее обновление: 10:09 блог версия для печати фото
Спектакль "Диббук" и детский мюзикл "Книга джунглей-2". Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В субботу в театре "Гешер" в Яффо будет показан спектакль "Диббук", созданный по мотивам знаменитого произведения Семена Ан-ского.

- Приобрести билеты на спектакль "Диббук"

В пятницу в "Ангаре 11" в Тель-Авиве можно посетить выставку "Королевство динозавров". На ней представлены десятки динозавров в натуральную величину. На выставке оборудована интерактивная зона, где можно кататься на детенышах динозавров, лазать по канатам, фотографироваться с динозаврами, рисовать, раскрашивать и играть в юных палеонтологов, делая раскопки в поисках доисторических ископаемых останков.

- Приобрести билеты на выставку "Королевство динозавров"

В пятницу в амфитеатре "Азриэли" в Тель-Авиве пройдет концерт "Праздник американского кантри". В программе - ковбойские ритмы и ностальгические баллады, фольклорная музыка, соединяющая в себе диксиленд, рок-н-ролл, блюз и госпел. - Приобрести билеты на концерт "Праздник американского кантри"

В субботу на территории монастыря в Латруне состоится концерт "Музыкальное путешествие вокруг света с ансамблем "Балалайка Бенд". В программе - ирландская, греческая, французская, израильская, русская фольклорная музыка и цыганский джаз (gipsy swing).

- Приобрести билеты на концерт "Музыкальное путешествие вокруг света с ансамблем "Балалайка Бенд"

В субботу в Дром а-Шарон будет показан детский мюзикл "Книга джунглей-2" - продолжение истории о мальчике, выросшем в джунглях, который вернулся жить к людям, но скучает по своим друзьям-животным.

- Приобрести билеты на мюзикл "Книга джунглей-2"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il

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Пятница, 25 августа 2017 г.
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