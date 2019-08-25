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25 августа 2019 г.
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Досуг

"Заповедник 86": Росгвардия морально пострадала. Путин заскучал

время публикации: 19:52 | последнее обновление: 19:52 блог версия для печати фото
"Заповедник 86": Росгвардия морально пострадала. Путин заскучал

Проект "Заповедник" вернулся из отпуска и в воскресенье, 25 августа, представил новую, 86-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Росгвардейцы опять сталкиваются с невыносимыми моральными страданиями при разгоне акций протеста в Москве. Конституция в стихах – доступный вариант для детей. Путин не видит серьезных проблем в происходящих событиях.

В этом выпуске нашли отражение: задержание около 2 тысяч человек во время разгона акций протеста в Москве 27 июля и 3 августа; погружение Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива в то время, когда в Москве проходила несанкционированная акция протеста; подготовка специального издания Конституции для детей, в стихах; публикация в WSJ, согласно которой после взрыва ракеты на полигоне под Северодвинском 4 российские станции, отслеживающие уровень радиационного фона, перестали передавать информацию международному сообществу; однодневный визит Владимира Путина во Францию.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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Воскресенье, 25 августа 2019 г.
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