"Заповедник 86": Росгвардия морально пострадала. Путин заскучал

Проект "Заповедник" вернулся из отпуска и в воскресенье, 25 августа, представил новую, 86-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Росгвардейцы опять сталкиваются с невыносимыми моральными страданиями при разгоне акций протеста в Москве. Конституция в стихах – доступный вариант для детей. Путин не видит серьезных проблем в происходящих событиях.

В этом выпуске нашли отражение: задержание около 2 тысяч человек во время разгона акций протеста в Москве 27 июля и 3 августа; погружение Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива в то время, когда в Москве проходила несанкционированная акция протеста; подготовка специального издания Конституции для детей, в стихах; публикация в WSJ, согласно которой после взрыва ракеты на полигоне под Северодвинском 4 российские станции, отслеживающие уровень радиационного фона, перестали передавать информацию международному сообществу; однодневный визит Владимира Путина во Францию.

Все выпуски "Заповедника" (DW)