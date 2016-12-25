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Симфонический оркестр Ришон ле-Циона открывает новый сезон

время публикации: 15:06 | последнее обновление: 15:44 блог версия для печати фото
Чен Ю Инг (Китай)
Дирижер – Джеймс Джадд

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона открывает 2017 год концертом с участием выдающейся арфистки Чен Ю Инг (Китай), ставшей лауреатом 19-го международного конкурса арфистов, который традиционно проходит в Израиле. Дирижер – Джеймс Джадд.

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Концерт с участием известной во всем мире исполнительницы приурочен к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Израилем и Китаем. Однако этим же выступлением оркестр хотел бы отметить еще одну дату. "Почти 26 лет назад симфонический оркестр Ришон ле-Циона впервые исполнил "Метаморфозы" Рихарда Штрауса. В то время подобное выступление было не просто новаторским, оно стало революционным", - отметил генеральный директор оркестра Ариэль Коэн. "Метаморфозы" Р.Штрауса в исполнении оркестра прозвучат вновь в январском концерте.

Другое произведение, вошедшее в программу, будет исполнено оркестром впервые. Речь идет о Симфонии №5 Ральфа Воан-Уильямса, написанной композитором в разгар Второй мировой войны. Кроме этого, поклонники классической музыки услышат Концерт для арфы №6 великого композитора эпохи Просвещения Георга Фридриха Генделя и "Танец священный и танец мирской" Клода Дебюсси.

Публикуется по материалам PR-агентства

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