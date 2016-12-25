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Весной в Израиле "Океан Ельзи"

время публикации: 15:10 | последнее обновление: 15:10 блог версия для печати фото
Весной в Израиле "Океан Ельзи"

6 апреля в Тель-Авиве состоится единственный концерт культовой украинской группы "Океан Ельзи", которая посетит Израиль в рамках двухгодичного мирового турне, организованного в поддержку девятого студийного альбома группы "Без меж".

- Приобрести билеты на концерт группы "Океан Ельзи"

Со-продюсером альбома впервые стал лидер группы и автор композиций Святослав Вакарчук. По его словам, "основное достоинство "Без меж" заключается в том, что все песни альбома можно исполнять на концертах. Все они будут эффектно звучать в условиях большой сцены". Мировой тур в поддержку "Без меж" начался в Украине. На сегодня в графике тура заявлены Латвия, Армения, Грузия, Беларусь, Азербайджан, Польша, Испания, Германия, Канада и др. В планах группы также выступление в Нью-Йорке, Madison Square Garden, в Лондоне на Hammersmith Apollo и, конечно, в Израиле.

Публикуется по материалам PR-агентства

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Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
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