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Рейтинг "Модель 2016 года": Кендалл Дженнер, Белла Хадид и другие звезды мира моды

время публикации: 13:39 | последнее обновление: 13:42 блог версия для печати фото
Белла Хадид
Линейзи Монтеро
Кендалл Дженнер
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Сайт Models.com опубликовал рейтинг топ-моделей 2016 года, проведя голосование среди читателей и собрав мнения экспертов модной индустрии.

"Моделью года" читатели назвали 21-летнюю Кендалл Дженнер (дочь Брюса Дженнера и Крис Дженнер, сводную сестру Ким Кардашьян), поместив на второе место 20-летнюю Беллу Хадид (дочь Йоланды Фостер и Мухаммада Хадид).

Эксперты отдали "палестинке" Белле Хадид первое место, а второе – доминиканке Линейзи Монтеро (открытие прошлого года), которая была в этом году самой востребованной моделью на подиумах Европы.

Старшая сестра Беллы, Гиги (Джиджи) Хадид, признанная "моделью года" читателями Models.com в прошлом году, на этот раз была названа экспертами звездой социальных сетей. Читатели победительницей в этой номинации назвали модель Эмили Ратажковски.

Как и год назад, за гуманитарную деятельность эксперты первое место отдали Камерон Рассел, а читатели – Карли Клосс.

Среди знаменитостей эксперты лучшей моделью назвали 16-летнюю американскую певицу Уиллоу Смит, читатели – актрису Кару Делевинь (как и в прошлом году). Второе место и те, и другие отдали певице Риханне.

24-летняя британка Адвоа Абоа победила в номинации "Открытие года", по мнению специалистов. Грейс Элизабет, дебютировавшая недавно в составе "ангелов" Victoria's Secret, победила в этой номинации, по мнению читателей.

Среди мужчин эксперты, назвали "моделью года" 20-летнего австралийца Джордана Барретта (открытие прошлого года). Он же, по мнению специалистов, победил в номинации "звезда соцсетей". Читатели отдали победу в основной номинации бразильцу Франциско Лаховски, а в соцсетях – американцу Лаки Блю Смиту.

В номинации "открытие года" среди мужчин лидируют Коннор Ньюэлл (эксперты) и Тревор Сигнорино (читатели).

Среди мужчин-знаменитостей эксперты сочли победителем американского актера Джейдена Смита, а читатели – актера и рок-певца Джареда Лето.

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// NEWSru.co.il // Досуг // 20 декабря 2015 г.
"Модель года": сестры-палестинки и другие победители







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