Израильский режиссер Гай Натив удостоен "Оскара" за лучший короткометражный фильм

Вечером в воскресенье, 24 февраля, в театре "Долби" (Голливуд, Лос-Анджелес) состоялась 91-я церемония вручения кинематографических премий "Оскар".

Церемония вручения 91-й премии "Оскар". Фоторепортаж

В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" победил фильм "Кожа" израильского режиссера Гая Натива и американской актрисы Джейми Рей Ньюман (они женаты с 2012 года).

Сюжет фильма повествует о событиях в уютном городке, где драматические события начинаются с улыбки темнокожего белому мальчику.

Помимо Гая Натива, над созданием фильма работали Джейми Рэй Ньюман и Шарон Маймон (автор сценария). В фильме снимались Джонатан Такер, Даниэлла Макдональд, Джексон Роберт Скотт, Эшли Томас, Лонни Чавис, Шелли-Энн Франциско.

В прошлом году фильм "Кожа" получил премию на фестивале в Торонто.

"Оскар-2019": номинации и победители

Лучший фильм: "Зелёная книга" (продюсеры: Джим Бёрк, Чарльз Б. Весслер, Брайан Карри, Питер Фаррелли и Ник Валлелонга)

Лучшая режиссёрская работа: Альфонсо Куарон – "Рома"

Лучший актер: Рами Малек – "Богемская рапсодия" (за роль Фредди Меркьюри)

Лучшая актриса: Оливия Колман – "Фаворитка" (за роль королевы Анны)

Лучший актёр второго плана: Махершала Али – "Зелёная книга" (за роль Дона Ширли)

Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг – "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (за роль Шэрон Риверс)

Лучший оригинальный сценарий: Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррелли – "Зелёная книга"

Лучший адаптированный сценарий: Чарли Вачтел, Дэвид Рабинович, Кевин Уиллмотт и Спайк Ли – "Чёрный клановец"

Лучший анимационный полнометражный фильм: Человек-паук: Через вселенные / Spider-Man: Into the Spider-Verse (Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман, Фил Лорд и Кристофер Миллер)

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Бао"

Лучший фильм на иностранном языке: "Рома" (Мексика)

Лучшая музыка к фильму: Людвиг Йоранссон – "Чёрная Пантера"

Лучшая песня к фильму: Shallow – "Звезда родилась" – музыка и слова: Леди Гага, Марк Ронсон, Энтони Россомандо, Эндрю Уайатт

Лучший монтаж: Джон Оттман – "Богемская рапсодия"

Лучшая операторская работа: Альфонсо Куарон – "Рома"

Лучшая работа художника: Ханна Бичлер (постановщик), Джей Харт (декоратор) – "Чёрная Пантера"

Лучший дизайн костюмов: Рут Э. Картер – "Чёрная Пантера"

Лучший звук: Пол Месси, Тим Кавагин и Джон Казали – "Богемская рапсодия"

Лучший звуковой монтаж: Джон Уорхерст и Нина Хартстоун – "Богемская рапсодия"

Лучшие визуальные эффекты: Пол Ламберт, Иэн Хантер, Тристан Майлз и Джей Ди Швалм – "Человек на Луне"

Лучший грим и причёски: Грег Кэнном, Кейт Биско и Патриция Дехани – "Власть"

Лучший документальный полнометражный фильм: "Свободный подъём в одиночку" (Элизабет Чаи Васархели, Джимми Чин, Эван Хейс и Шеннон Дилл)

Лучший документальный короткометражный фильм: "Точка. Конец предложения"

Лучший игровой короткометражный фильм: "Кожа" (Израиль/США)