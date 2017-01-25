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Досуг

В мае в Израиле премьера комедии "Невеста напрокат"

время публикации: 18:24 | последнее обновление: 18:24 блог версия для печати фото
В мае в Израиле премьера комедии "Невеста напрокат"

Легкая и светлая, пронизанная тонким юмором и иронией комедия "Невеста напрокат" будет показана в Израиле в мае. В в постановке задействованы такие звезды театра и кино, как Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина и другие.

Сюжет спектакля сразу настраивает зрителя на шутливый тон. На первый взгляд — все просто. Молодой человек никак не может встретить девушку, с которой был бы готов связать свою жизнь. Ему предстоит встреча с отцом, с которым он давно не виделся. Юноша хочет показать отцу, что жизнь у него сложилась прекрасно: есть невеста, прекрасная работа… Что же делать? Главного героя посещает гениальная мысль – невеста напрокат! Девушка для нужной роли нашлась. Но впустив ее на короткое время в свой дом, главный герой понимает, что не хочет, чтобы она уходила.

По ходу спектакля возникает множество комичных ситуаций. Легкий, доброжелательный юмор звучит на протяжении всей постановки.

Но за этой видимой легкостью — тонко, иронично и даже с каким-то трепетом раскрываются проблемы взаимоотношений между представителями разных поколений.

Приобрести билеты на спектакль можно в кассе Art-Star.

Публикуется на правах рекламы

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Среда, 25 января 2017 г.
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