Китайский балет "Корсар" уже в Израиле

Впервые приезжающий в Израиле Национальный Китайский Балет "Ляонин" вскоре представит в нескольких городах нашей страны балет "Корсар" - одно из лучших произведений классической хореографии. Полная красочная версия классического балета на музыку Адана, Делиба и Дриго, 40 танцовщиков - январь 2017, Герцлия, Беэр-Шева и Хайфа.

Спектакли проходят в честь 25-летия дипломатических отношений между Израилем и Китаем.

- Приобрести билеты балет "Корсар"

Политика порой приносит совершенно непредсказуемые результаты - и даже для тех, кто от политики бесконечно далек. Сначала политика Мао и вечная дружба между русским и китайским народами повлияла на то, что в Китае оказались специалисты из СССР – причем и в области балета и хореографии, а не только машиностроения. Затем китайская революция и изменения в обществе привели к тому, что в Китае, помимо традиционного балета, появилась классическая европейская хореография и современный modern dance. А сейчас и к тому, что в связи с тем, что отмечается четверть века дипломатических отношений между Китаем и Израилем, в Израиле проводятся ряд мероприятий, одно из которых – гастроли Национального балета "Ляонин" со спектаклем "Корсар" на музыку Адана. Этот балет ставят довольно редко, а посему увидеть его в Израиле можно нечасто, а уж в таком необычном стиле как от "Ляонина" - естественно, только в этот раз.

Для балетной труппы провинции Ляонин "Корсар" - уже не первое обращение к классическому репертуару. Ранее танцоры представляли зрителям свои версии "Спартака", "Лебединого озера" и "Ромео и Джульетты", созданные, кстати говоря, под руководством выдающегося балетного деятеля Юрия Григоровича. Эти постановки принесли молодой труппе всемирную известность. В настоящее время с труппой работает Александр Строкин, который раньше танцевал на сцене Мариинского театра. Во время занятий звучит не только китайская речь и уже давно ставший международным английский, но также и русский язык. Как рассказывает художественный руководитель труппы, госпожа Ку Зиджяо (Qu Zijiao) "классическая балетная традиция китайской провинции Ляонин, несмотря на лишь четверть вековой юбилей, уже считается национальным достоянием. Артисты успели завоевать множество призов на международных конкурсах. Высокий профессионализм связан с тем, что танцовщики стремятся перенять лучшие традиции русской балетной школы: она по праву считается ведущей в мире. Перед тем, как стать частью труппы, артисты обучаются в хореографическом училище и школе в городе Шэньян, где работают российские педагоги. Число желающих поступить в Ляонинское училище, которое ориентируется на Академию русского балета имени Вагановой, растет год от года.

Госпожа Ку Зиджяо отвечает на несколько вопросов.

Почему вы решили поставить "Корсара" - балет красивейший, но не из тройки супер-популярных?

Мы постепенно вводим в репертуар труппы все классические балеты. Мы исполняем такие традиционные балеты на фольклорные темы как "Лян Шаньбо и Чжу Интай", "Луна над источником", "Последний император", но постепенно ставим и всю мировую классику. Не только потому, что это классика, но и потому, что нам важно, чтобы наши зрители в Китае узнали о культуре и искусстве разных стран. У "Корсара" прекрасный сюжет, это замечательный классический балет, очень увлекательный. И переносить его на нашу сцену, с нашей спецификой также было очень увлекательно.

Насколько меняется отношение к классике в Китае? Вы уже много лет руководите балетом Ляонина - какова тенденция зрительских пристрастий в Китае?

Тенденция – узнать и увидеть как можно больше, увидеть балет всех стилей, международные труппы высокого уровня.

Что вы ждете от артистов вашей труппы?

Я сама была балериной, выросла на сцене – на любимой сцене. Мне важно, чтобы наши молодые танцовщики постоянно учились – не только танцевать, но и хореографии, творческому управлению, художественной теории, физиологии. Это важно для того, чтобы уйдя со сцен в буквальном смысле, перестав танцевать, продолжить заниматься танцем и балетом с другой стороны, остаться в театре.

Что вы больше всего любите в вашей работе?

Пожалуй, репетировать и проводить репетиции. Думаю, что этот отголосок трудолюбия нашего народа.

Какова сегодня основная цель балетной труппы Ляонин?

Перед любым коллективом, театром, балетной труппой всегда стоит много целей – и творческих, и организационных, и образовательных. Но одна из самых важных наших целей – это наш международный успех, продвижение нашего коллектива во всем мире, распространение культуры Китая. И приезд в Израиль, надеюсь, тому поспособствует. Культура всегда отражает историю и особенности страны. Но китайский классический балет - это особенное явление. Он отражает китайские традиции танца в преломлении западного европейского стиля классического балета. Такое сочетание – непростой вызов для нашей труппы. Каждое выступление наше за рубежом проходит на фоне "традиционного Китая", но все-таки мы показываем спектакль чисто классического репертуара. Мы впервые приезжаем в Израиль, но надеюсь, что не в последний раз. И также надеюсь, что мы приобретем здесь своих зрителей, сумеем увлечь их нашим балетом.

Публикуется по материалам PR-агентства