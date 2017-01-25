Знаменитое парижское кабаре Crazy Horse зажжет свои огни в Тель-Авиве

Один из самых известных представителей сюрреализма, испанский живописец, график, скульптор, режиссер и писатель Сальвадор Дали часто бывал в гостях у легендарного парижского кабаре Crazy Horse. Под впечатлением от выступления "Бешенных лошадок" Сальвадор Дали придумал знаменитое канапе в форме губ, ставшее одним из символов Crazy Horse! Кстати, это стильное пунцовое ложе служит сценической площадкой для одного из классических номеров шоу "Leçon d’érotisme" ("Урок эротики"). Знаменитый французский скульптор Бальдаччини Сезар создал афишу к шоу "Тизинг", которая стала не просто афишей, а настоящим произведением искусства. А в 2007 году танцовщицы кабаре стали моделями работ Дэвида Линча и Кристиана Лубутэна, подготовленных к легендарной выставке "Фетиш". Известная австралийская певица и актриса Кайли Миноуг пригашала Crazy-девушек в свое известное "The Kylie Show". Американский кинорежиссер, актер-комик, четырехкратный обладатель премии "Оскар" Вуди Аллен снял в кабаре Crazy Horse в 60-х годах прошлого века свой известный фильм "Что нового, кошечка" ("What’s New Pussycat?"). А американская актриса Деми Мур приезжала сюда для того, чтобы получить вдохновение для своей роли в кино "Стриптиз".

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За 65 лет с момента основания выступления знаменитого парижского кабаре Crazy Horse посетили около 10 миллионов зрителей. Девушкам из Crazy Horse рукоплескали Жан-Поль Готье, Стивен Спилберг, Пинк, Элвис Пресли, Элизабет Тейлор, Стинг, Джон Кеннеди, Кайли Миноуг, Мадонна, Кристина Агилера, Шэрон Стоун, Педро Альмодовар, Михаил Барышников, Канье Уэст и многие другие.

Crazy Horse – один из символов Парижа, наряду с Елисейскими полями, Эйфелевой башней, Лувром и Монмартром. Легендарное кабаре предлагает публике восхитительный коктейль из света, звука, головокружительного танца и красоты женского тела.

Crazy Horse - театр женской красоты. Абсолютное отличие его от всех остальных традиционных кабаре заключается в основной идее - в шоу Crazy Horse "одеждой" танцовщиц служит свет. Здесь зритель не увидит ни огромных костюмов, ни канкана, нет перьев и в таком количестве стразов… У девушек практически нет костюма. Цвета и образы, возникающие из-за непередаваемой игры света, построены так, что сложно понять, где заканчивается нагота и начинаются световые эффекты. Результат – уникальное представление, которое не только впечатляет сознание, но и удивляет визуальными эффектами, блестящей хореографией, яркими номерами, эффектным музыкальным обрамлением и дизайнерскими находками.

Это шоу славится самыми красивыми девушками со всего мира, и это не случайно, ведь отбор в труппу проводит по очень жестким критериями, установленным для танцовщиц еще 65 лет назад его основателем Аланом Бернарденом. Какими же качествами нужно обладать, чтобы стать одной из Crazy?

Во-первых, только естественная красота - никакой пластики, рост - от 1,68 м до 1,72, расстояние от соска до соска - 27 см, а от пупка до лобка - 13 см. Следующий критерий - форма груди, попы, ног, лица, носа, т.е. нюансы внешности, которые в ансамбле составляют crazy look девушек. Важным фактором является артистичность и харизма, и, конечно же, классическое хореографическое образование. "Все танцовщицы имеют классическое хореографическое образование, - рассказывает шоу-менеджер кабаре Светлана Константинова. - Их переобучение занимает у нас около месяца. В 1950-е годы основатель Crazy Horse Алан Бернарден еще брал девочек с улицы, потому что все мизансцены были очень простыми, и в них действительно было мало танцевальных элементов. Сейчас спектакль значительно вырос технически, и мы приглашаем только профессиональных танцовщиц".

Посвященное целиком Женщине, восхваляющее женственность в уникальной, присущей только Crazy Horse манере, представляющее собой удивительное по красоте сочетание пластики прекрасных, почти обнаженных танцовщиц, парижской моды, роскоши, искусства и современного дизайна, это шоу вдохновляло и восхищало известных скульпторов, художников, дизайнеров и модельеров.

Стремление к элитарности во всем также является фирменным знаком кабаре Crazy Horse, поэтому и одевают танцовщиц исключительно знаменитые кутюрье - Карл Лагерфельд и Эмануэль Унгаро, Пако Рабан и Лорис Аззаро, Миучча Прада и Роберто Кавалли. А обувает и ставит им собственные эксклюзивные шоу – сам Кристиан Лубутэн. Нетрудно заметить, что обслуживают красоту сrazy-девочек, в основном, дизайнеры мужчины, но теперь театр женской красоты открыл свои двери и для знаменитого парижского дизайнера женского белья – Шантель Томасс.

"Звезды" в гостях у Crazy Horse в качестве создателей и участников шоу – это отдельная потрясающая по яркости и успеху глава в истории знаменитого шоу - плод неистощимой фантазии художественного руководителя шоу Андре Дайссенберг. Самым впечатляющим моментом, по словам Андре Дайссенберг, был приход первой звездной гостьи: Диты фон Тиз. Окруженная Crazy-девушками, она буквально "зажгла" легендарную сцену кабаре! Второй стала Ариэль Домбаль. В течение нескольких ночей она выступала в пяти оригинальных эпизодах, специально созданных Crazy Horse для нее. Бейонсе записала с Crazy Horse свой известный клип "Partition". На сцене кабаре в разное время блистали Виктория фон Крупп, Кармен Электра и Памела Андерсон. А в качестве приглашенных звезд выступали Кайли Миноуг, Кристина Агилера и Кончита Вурст. Все они сотрудничали с легендарным кабаре с огромным желанием, не потому что стремились привнести в их шоу что-то новое, а потому что хотели внести тот самый элемент crazy в свое собственное шоу!

До недавнего времени представления кабаре можно было увидеть только в Париже. На зарубежные гастроли танцовщицы Crazy Horse выезжают только последние 15 лет. Совсем скоро "бешеные лошадки" впервые "доскачут" и до Тель-Авива! С 6 по 18 февраля 2017 года, в тель-авивском клубе "Ридинг 3", будет представлено юбилейное ревю "Forever Crazy", составленное из лучших и новых номеров Crazy Horse. Программа "Forever Crazy" состоит из лучших классических номеров кабаре и новых оригинальных постановок блестящего французского хореографа Филиппа Декуфле, прославившийся, в частности, постановкой открытия Олимпийских игр в Альбервилле и представления "Цирка дю Солей".

Израильтяне увидят фееричный калейдоскоп красоты, грации, соблазнения и страсти! Десять потрясающе красивых профессиональных танцовщиц, выходящих на сцену одетыми лишь в потоки света, дадут всего десять спектаклей. Не пропустите! С 6 по 18 февраля 2017 года в тель-авивском клубе "Ридинг 3".

Публикуется по материалам PR-агентства