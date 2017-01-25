Мадонна начала процедуру усыновления еще двух детей из Малави

Легенда поп-музыки Мадонна обратилась в суд Лилонгве, столицы Малави, с просьбой позволить ей усыновить двух юных уроженцев этой южноафриканской страны.

Об этом сообщает в среду, 26 января, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на пресс-секретаря Высокого суда.

В настоящее время 58-летняя поп-дива является матерью четверых детей – Лурдес и Рокко от предыдущих браков и двух приемных: Дэвида Банды и Мерси Джеймс, также родившихся в Малави.

В 2013 году Мадонна объяснила свою страсть к усыновлению в интервью журналу Harper `s Bazaar: "Я пришла к выводу, что слишком богата, а в мире есть множество детей, лишенных семей и родительской любви. И тогда я обратилась в международные агентства по усыновлению, прошла все бюрократические процедуры и готова это повторять".