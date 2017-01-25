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Досуг

Мадонна начала процедуру усыновления еще двух детей из Малави

время публикации: 19:10 | последнее обновление: 19:10 блог версия для печати фото
Мадонна начала процедуру усыновления еще двух детей из Малави
Мадонна начала процедуру усыновления еще двух детей из Малави
Мадонна начала процедуру усыновления еще двух детей из Малави

Легенда поп-музыки Мадонна обратилась в суд Лилонгве, столицы Малави, с просьбой позволить ей усыновить двух юных уроженцев этой южноафриканской страны.

Об этом сообщает в среду, 26 января, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на пресс-секретаря Высокого суда.

В настоящее время 58-летняя поп-дива является матерью четверых детей – Лурдес и Рокко от предыдущих браков и двух приемных: Дэвида Банды и Мерси Джеймс, также родившихся в Малави.

В 2013 году Мадонна объяснила свою страсть к усыновлению в интервью журналу Harper `s Bazaar: "Я пришла к выводу, что слишком богата, а в мире есть множество детей, лишенных семей и родительской любви. И тогда я обратилась в международные агентства по усыновлению, прошла все бюрократические процедуры и готова это повторять".

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