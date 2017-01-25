Памела Андерсон намерена подарить Меланье Трамп шубу из российского эко-меха

49-летняя американская актриса, модель и активистка общества по защите прав животных (PETA) Памела Андерсон объявила, что пошлет Меланье Трамп, супруге президента США Дональда Трампа, подарок – шубу из искусственного эко-меха из России, пишет издание The Hill.

"Как я слышала, любимым дизайнером Меланьи является Марк Бауэр. Он дизайнер-веган", – говорит Андерсон.

При этом The Hill иллюстрирует сообщение фотографией Дональда Трампа и Меланьи, на которой она запечатлена в дорогой шубе из лисьих шкур. Фотография была сделана в декабре 2004 года, когда Меланья еще не была женой Дональда.

Дональд Трамп был трижды женат. В 2005 году, через шесть лет после второго развода, он женился на словенской модели Меланье Кнавс (с которой был близко знаком с 1999 года), у них родился сын Бэррон. В настоящее время Дональду Трампу – 70 лет, его жене – 46.

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Памела Андерсон родилась в Канаде в 1967-м году. В 1985 году она окончила школу. Мало кто знает, что эта роскошная блондинка начинала карьеру в качестве преподавателя физкультуры в Ванкувере. В 1989-м году Памелу заметили на телевидении: на футбольном матче на стадионном экране оператор показал крупным планом ослепительную блондинку в короткой майке. Этот кадр и стал началом карьеры фотомодели и актрисы Памелы Андерсон. Она получила предложение сняться в рекламе пива, а вскоре после этого ее пригласили на съемки для журнала Playboy. После участия в различных теле-шоу в 1995-м году Памела наконец получила одну из главных ролей в сериале "Спасатели Малибу", который превратил ее в настоящую звезду. Она стала национальным секс-символом и была объявлена самой эротичной звездой Голливуда. Несколько раз Памела Андерсон корректировала свою внешность с помощью пластических операций – увеличивала грудь и объем губ. Именно Памела Андерсон была "пионеркой" жанра "домашнего порно". Кадры ее сексуальных развлечений с мужем, музыкантом Томми Ли, были похищены в 1995-м году и получили широкое распространение в интернете. Брак распался. В 2006-м Памела снова вышла замуж за музыканта, ее избранником стал Кид Рок. Но уже в 2007-м Памела стала "девушкой" иллюзиониста Ганса Клока. В 2007-м она вышла замуж за продюсера Рика Саломона, брак вскоре распался, но в 2014-м году Памела сообщила, что вновь вышла замуж за Рика. Памела Андерсон до сих появляется на подиуме (например, в показах коллекций Ричи Рича) и позирует для журналов. На обложке одного только журнала Playboy ее фотографии появлялись 13 раз.

За последние годы Памела Андерсон неоднократно бывала в России, в составе делегаций Международного фонда защиты животных (IFAW) и даже выражала заинтересованность в получении российского гражданства.

Отметим, что Андерсон не была сторонницей Трампа накануне выборов, но после его победы она пожелала новому президенту удачи.