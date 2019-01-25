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Досуг

"Делать то, что интересно". Художник Флоренский в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 07:04 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото
Александр Флоренский
Александр Флоренский и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Александр Флоренский – художник, один из основателей ленинградской арт-группы "Митьки", автор иллюстраций к трехтомнику Сергея Довлатова, соавтор книг "Иерусалимская азбука" (с М.Королем) и "Тбилисская азбука" (с К.Флоренской и Д.Бугаенко), автор книги "Петербургская азбука" и др.

Отвечая на детский вопрос "Почему надо ходить в музеи?", Флоренский говорит: "Тем, кому не надо, точно не надо". Он предлагает такой подход: художники должны прятать от детей краски, если те начнут их воровать – тогда пускай рисуют. Согласно той же логике, "надо не пускать в музеи, но те, кто прорвались..."

В детстве Флоренскому порой хотелось оказаться внутри картины художника-реалиста Ивана Вельца, висевшей у него дома, на которой был изображен пейзаж Мцхеты. И эту свою мечту он осуществил, так как живет теперь между Петербургом и Тбилиси.

Для чего живет? "Для того, чтобы как можно лучше сделать то, за что взялся в пятнадцать лет – рисовать картинки". "Хочется делать только то, что интересно", – говорит он.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Флоренским

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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