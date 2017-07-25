Снова в Израиле нашумевший документальный спектакль "Топливо"

11 августа в тель-авивском зале "а-Тейва состоятся дневной и вечерний показы нашумевшего документального спектакля Семена Александровского "Топливо", в минувшем году собравшего в Тель-Авиве полные залы.

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Документальный спектакль Топливо Евгения Казачкова и Семена Александровского (Pop-Up театр, Санкт-Петербург), собравший полные залы в Тель-Авиве в 2016 году, снова будет показан в Израиле по многочисленным просьбам театральной аудитории. Главную и единственную роль в спектакле исполняет Максим Фомин. Постановка была создана в рамках проекта Человек.doc и в марте 2016 года стала одним из участников Золотой маски, главной театральной премии России.

Пьеса Топливо была написана по мотивам многочасовых интервью с Давидом Яном, создателем компании Abbyy, разработчиком электронных словарей Lingvo и зачинателем флешмобов в России. В пьесе — откровенный диалог о поисках смысла жизни, о жажде бессмертия и о том, как изменить мир к лучшему. Внятность подачи, живой контакт с аудиторией и безграничный юмор в сочетании с мудрым характером создают историю, в которой личное всегда переплетается с универсальным. Повествование обнаруживает скрытые подтексты реальности и рифмуется с размышлениями о месте человека в современном мире.

Из российской прессы:

Ведомости: "История молодого ученого, который вынужден выбирать между наукой и практически случайно начатым IT-бизнесом, удерживает внимание зрителя не хуже образцового блокбастера".

Коммерсантъ: "Игра со зрительским восприятием и поиск новых способов донесения текста — вот что занимает Александровского".

Лучший из миров: "Режиссура Александровского — тот самый стоп-кадр, о котором мечтал в детстве Ян: попытка на долю секунды уловить живую жизнь".

Buro 24/7: "…В высказывании артиста нет ни секунды кривляния или неискренности, притом что он существует в довольно непростых условиях: между собственным "я" и "я" своего героя".

Публикуется по материалам PR-агентства