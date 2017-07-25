25 июля 2017 г.
последняя новость: 11:26
Глазами Амира
Как выглядит вблизи Алла Пугачева
Как понять свой сон
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:49 Снова в Израиле нашумевший документальный спектакль "Топливо"
10:00 Уже завтра в Тель-Авиве Вячеслав Ганелин - посвящение Телониусу Монку
13:42 Африканские ночи в Ботаническом саду Иерусалима
11:37 Киноверсия спектакля "Вишневый сад" с Ренатой Литвиновой в главной роли
15:41 Сергей Пенкин в Израиле: новая и удивительная трехмерная программа
15:38 Московский театр людей и кукол "Чудаки" – в Израиле: шоу для всей семьи
14:43 "Буратино" Алексея Рыбникова – в декабре в Израиле
14:37 Камерный театр: "Зашел как-то конь в бар"
11:39 О жизни Стива Джобса поставили оперу
13:39 "Черный монах" с Сергеем Маковецким и "Мадам Баттерфляй". Афиша на выходные
Досуг

Снова в Израиле нашумевший документальный спектакль "Топливо"

время публикации: 10:49 | последнее обновление: 10:49 блог версия для печати фото
11 августа в тель-авивском зале "а-Тейва состоятся дневной и вечерний показы нашумевшего документального спектакля Семена Александровского

11 августа в тель-авивском зале "а-Тейва состоятся дневной и вечерний показы нашумевшего документального спектакля Семена Александровского "Топливо", в минувшем году собравшего в Тель-Авиве полные залы.

- Приобрести билеты на спектакль "Топливо"

Документальный спектакль Топливо Евгения Казачкова и Семена Александровского (Pop-Up театр, Санкт-Петербург), собравший полные залы в Тель-Авиве в 2016 году, снова будет показан в Израиле по многочисленным просьбам театральной аудитории. Главную и единственную роль в спектакле исполняет Максим Фомин. Постановка была создана в рамках проекта Человек.doc и в марте 2016 года стала одним из участников Золотой маски, главной театральной премии России.

Пьеса Топливо была написана по мотивам многочасовых интервью с Давидом Яном, создателем компании Abbyy, разработчиком электронных словарей Lingvo и зачинателем флешмобов в России. В пьесе — откровенный диалог о поисках смысла жизни, о жажде бессмертия и о том, как изменить мир к лучшему. Внятность подачи, живой контакт с аудиторией и безграничный юмор в сочетании с мудрым характером создают историю, в которой личное всегда переплетается с универсальным. Повествование обнаруживает скрытые подтексты реальности и рифмуется с размышлениями о месте человека в современном мире.

Из российской прессы:

Ведомости: "История молодого ученого, который вынужден выбирать между наукой и практически случайно начатым IT-бизнесом, удерживает внимание зрителя не хуже образцового блокбастера".

Коммерсантъ: "Игра со зрительским восприятием и поиск новых способов донесения текста — вот что занимает Александровского".

Лучший из миров: "Режиссура Александровского — тот самый стоп-кадр, о котором мечтал в детстве Ян: попытка на долю секунды уловить живую жизнь".

Buro 24/7: "…В высказывании артиста нет ни секунды кривляния или неискренности, притом что он существует в довольно непростых условиях: между собственным "я" и "я" своего героя".

Публикуется по материалам PR-агентства

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 25 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017