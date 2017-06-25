На этой неделе в Тель-Авиве Вячеслав Ганелин и Данил Гертман

27 июня в тель-авивском зале "а-Тейва" пройдет летний импровизационный концерт Вячеслава Ганелина и художника-мультипликатора Данила Гертмана. Итоговым произведением этого вечера станут музыкальное произведение и анимированная картина на большом экране — как результат спонтанного сотворчества и взаимодействия двух неординарных артистов.

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Вячеслав Ганелин – один из выдающихся композиторов и джазовых исполнителей нашего времени. Ганелин начал сочинять и исполнять джаз в 1960-е годы, будучи еще студентом консерватории. В 1971 году он организовал знаменитое трио Ганелина с саксофонистом Владимиром Чекасиным и ударником Владимиром Тарасовым. Трио ГТЧ стало основоположником фри-джаза в СССР и одним из ведущих ансамблей этого жанра в мире. В 1976 году трио выступило на Варшавском джазовом фестивале Джамбори и выпустило свой первый альбом Con Anima. С тех пор было выпущено более 20 альбомов, большая часть из которых вышла на Leo Records (Англия). В 80-е годы трио играло концерты как в СССР, так и за рубежом – в Великобритании, США (это был первый советский джазовый ансамбль, гастролировавший в США), Канаде, Франции, Италии, Португалии, Финляндии, ФРГ, Австралии, Дании, Нидерландах и на Кубе.

В 1987 году Ганелин репатриируется в Израиль. Здесь он с успехом продолжает свою творческую работу: преподает в Иерусалимской музыкальной академии, пишет музыку для кино и театра и, конечно, регулярно выступает и записывается с различными израильскими и зарубежными музыкантами. Ганелина по праву называют человеком-оркестром и обладателем необыкновенного чувства юмора, который завораживает слушателя.

Данил Гертман — художник и аниматор. Он родился в 1973 году в Севастополе и в возрасте 18 лет эмигрировал в Израиль, где затем окончил Хайфский университет. С 2005 года Данил преподает экспериментальную живопись в различных художественных школах, много выставляется в Израиле и за рубежом, его фильмы участвуют в крупнейших анимационных фестивалях. На протяжении многих лет он интересовался живописью как перформансом, как импровизацией, происходящей здесь и сейчас, одновременно считая, что у этого жанра есть большой недостаток: художник зачастую концентрируется не на результате, а на процессе. Данил выбрал другой путь: вместо того, чтобы запечатлевать один-единственный момент времени, он может изображать множество моментов, используя приемы кино и анимации.

Публикуется по материалам PR-агентства