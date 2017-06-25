Осенью в Израиле Государственный академический ансамбль народного танца Молдовы "Жок"

"Жок" — государственный академический ансамбль народного танца Молдовы, получивший своё название от молдавского танца жок, - выступит в Тель-Авиве, Кирьят-Моцкине и Ашкелоне в начале ноября этого года.

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Ансамбль "Жок" — один из главных популяризаторов народной молдавской музыки и танцев как в Молдавии, так и за её пределами. Репертуар ансамбля включает в себя разнообразные фольклорные танцы: молдовеняска, бэтута, хора, цэрэняска, крэицеле, хангул, кэлушарий, мэрунцика, рэзешаска, брыул и другие. На фольклорной основе ансамблем был создан ряд хореографических сюит и картин: "Жок", "Котовцы", "Нунта молдовеняскэ", "Ликуй, Молдова", "Карпаты", "Легенда о мэрцишоре", "Весёлый Пэкалэ", "Баба мя", "Наковальня", "По дороге в Кишинёв" и другие.

В репертуар ансамбля также входят и танцы других народов мира. Всего за время существования коллектива им было исполнено более 150 народных танцев, сюит и хореографических постановок.

Артисты ансамбля неоднократно снимались в кино, в частности, в фильме "Свадьба в Малиновке" (1967).

Ансамбль выступал в России, Болгарии, Чехии, Бельгии, Бразилии, Австрии, Египте, Италии, Франции, Канаде, Португалии, Румынии, Германии и других странах. После более чем 20-летнего перерыва 2 и 3 ноября 2009 года ансамбль выступал в Москве, в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Публикуется по материалам PR-агентства