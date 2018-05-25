Гитара Эстаса Тонне отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Эстас Тонне – музыкант и трубадур. Он оказался в Израиле 15-летним. "Не состоялся в прошлой стране и не сформировался в новой. Всё мне говорило, что я не отсюда".

В 2001-м, через неделю после 11 сентября, отправился в Нью-Йорк. "Прыгнул в пропасть. Просто доверился ветерку. Себя почувствовал ребенком. Снова". С тех пор не долее пары месяцев задерживается в одной стране.

Гитару взял в руки после 11-летнего перерыва. Если бы не был музыкантом, то хотел бы стать создателем школы, где человек мог бы "вспоминать себя", и ходил бы с детьми в походы. Например, в Гималаи: "Там горы, лес и тишина. А что еще должно быть?"

"Любая борьба с самим собой может быть адом", – говорит Тонне.

На многие детские вопросы – "Кто мне споёт песенку обо мне?", "А ты боишься ветра?", "Есть ли ад?", "Что такое тараканы в голове?" и другие – отвечала гитара Эстаса.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Эстасом Тонне

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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