"Заповедник 120": Скупой царь Путин. Трамп против ВОЗ. Песня об онлайн-митингах. Мультсатира
Проект заповедник представил новую, 120-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Сюжет по Пушкину: Путин над сундуком с ФНБ решает, раздавать ли деньги народу во время пандемии коронавируса.
2. Трамп, Помпео, Меркель, Путин, Джонсон в супергеройском сюжете о президенте Бэтмене, который сражается со всем мировым злом.
3. Навальный, Соболь, Володин, Матвиенко и Золотов поют о борьбе друг с другом в онлайне.
Инфоповоды:
– По мнению большинства экономистов меры, объявленные Владимиром Путиным по поддержке населения и бизнеса в период пандемии, явно недостаточны. Звучат призывы к активному расходованию средств ФНБ.
– По версии телеканала Fox News нулевым пациентом с коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухани, что свидетельствует об искусственном создании вируса.
– Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ, которую он считает виновной в сокрытии фактов.
– В Ростове-на-Дону прошел онлайн-митинг против режима всеобщей изоляции.
Все выпуски "Заповедника" (DW)