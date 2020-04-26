"Заповедник 120": Скупой царь Путин. Трамп против ВОЗ. Песня об онлайн-митингах. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 120-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Сюжет по Пушкину: Путин над сундуком с ФНБ решает, раздавать ли деньги народу во время пандемии коронавируса.

2. Трамп, Помпео, Меркель, Путин, Джонсон в супергеройском сюжете о президенте Бэтмене, который сражается со всем мировым злом.

3. Навальный, Соболь, Володин, Матвиенко и Золотов поют о борьбе друг с другом в онлайне.



Инфоповоды:

– По мнению большинства экономистов меры, объявленные Владимиром Путиным по поддержке населения и бизнеса в период пандемии, явно недостаточны. Звучат призывы к активному расходованию средств ФНБ.

– По версии телеканала Fox News нулевым пациентом с коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухани, что свидетельствует об искусственном создании вируса.

– Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ, которую он считает виновной в сокрытии фактов.

– В Ростове-на-Дону прошел онлайн-митинг против режима всеобщей изоляции.



Все выпуски "Заповедника" (DW)