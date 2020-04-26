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NEWSru.co.il :: Досуг26 апреля 2020 г., 20:19

"Заповедник 120": Скупой царь Путин. Трамп против ВОЗ. Песня об онлайн-митингах. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 120": Скупой царь Путин. Трамп против ВОЗ. Песня об онлайн-митингах. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 120-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Сюжет по Пушкину: Путин над сундуком с ФНБ решает, раздавать ли деньги народу во время пандемии коронавируса.
2. Трамп, Помпео, Меркель, Путин, Джонсон в супергеройском сюжете о президенте Бэтмене, который сражается со всем мировым злом.
3. Навальный, Соболь, Володин, Матвиенко и Золотов поют о борьбе друг с другом в онлайне.

Инфоповоды:
– По мнению большинства экономистов меры, объявленные Владимиром Путиным по поддержке населения и бизнеса в период пандемии, явно недостаточны. Звучат призывы к активному расходованию средств ФНБ.
– По версии телеканала Fox News нулевым пациентом с коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухани, что свидетельствует об искусственном создании вируса.
– Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ, которую он считает виновной в сокрытии фактов.
– В Ростове-на-Дону прошел онлайн-митинг против режима всеобщей изоляции.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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