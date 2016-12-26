Зубин Мета намерен покинуть пост руководителя Израильского филармонического оркестра

В понедельник, 26 декабря, легендарный дирижер Зубин Мета сообщил израильским музыкантам, что в октябре 2019 года он покинет пост руководителя Израильского филармонического оркестра. К тому моменту, он отметит 50-летие своего пребывания на посту руководителям оркестра.

В этом году один из самых известных дирижеров и музыкантов планеты отпраздновал 80-летние. Он работал с самыми известными музыкальными коллективами мира. 13 лет руководил Нью-Йоркским филармоническим оркестром. Ему присвоено пожизненное звание руководителя Израильского оркестра.

В 1994 году Мета дирижировал "Реквиемом" Моцарта в исполнении хора и оркестра Сараево на развалинах Национальной библиотеки Сараево, разрушенной в ходе Югославских войн. В 1999 он дирижировал "Второй симфонией Малера" на концерте, проведенном вблизи бывшего нацистского концлагеря Бухенвальд, причем симфония исполнялась двумя оркестрами, которыми в это время руководил Мета, - Израильским филармоническим и Баварским государственным, - оркестры располагались друг напротив друга. Мета пять раз дирижировал традиционным Новогодним концертом в Вене.

В 2012 году в Израиле музыканту была вручена "Президентская медаль", которую сравнивают с французским Орденом Почетного легиона и Орденом Британской империи.

Зубин Мета первым попытался нарушить негласный запрет на исполнение в Израиле музыки Вагнера. Немецкого композитора в Израиле прекратили исполнять еще в 1933 году, когда вернувшийся из Германии создатель Палестинского филармонического оркестра Бронислав Губерман заявил, что не будет играть Вагнера, который к тому времени стал символом нацизма. Намерение Зубина Меты вернуть музыку Вагнера в израильские театры вызвало бурную дискуссию в израильском обществе, а намерение дирижера была воспринято как оскорбление памяти 6 миллионов евреев, погибших в годы Холокоста. В Высший суд справедливости тогда был подан иск с требованием запретить Вагнера.