Церемония "Оскар-2017" пройдет без иранцев

Вечером в воскресенье, 26 февраля, в Лос-Анджелесе состоится 89-я церемония вручения премий Американской кинопремии "Оскар". Один из знаменитых номинантов – иранский режиссер Асгар Фархади – подтвердил свой отказ от участия в церемонии, о чем объявил 25 февраля губернатор Американской академии киноискусств Марк Джонсон.

Официальное заявление было сделано на встрече с кандидатами на награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Напомним, что Асгар Фархади в 2012 году был удостоен премии "Оскар" (а также премий "Золотой глобус", BAFTA и др.) за картину "Развод Надера и Симин".

Фархади еще в конце января заявил, что не поедет на церемонии в Лос-Анджелес из-за указа президента США Дональда Трампа, временно запрещающего другим иранцам въезд на американскую территорию. "Я знаю, что киноакадемия и большая часть американской киноиндустрии выступают против набирающих силу фанатизма и экстремизма. И даже если для меня сделают исключение, предоставив возможность посетить церемонию, это будет сопряжено с таким количеством условий, что поездка для меня неприемлема", – сказал он тогда, подчеркнув, что сторонники жесткого курса в Иране и США выступают единым фронтом, культивируя образ врага. "Нельзя унижать один народ под предлогом, что это служит интересам безопасности другого", – добавил Фархади.

От участия в церемонии отказалась актриса Таране Алидости, исполнившая главную роль в фильме "Коммивояжер", снятом Фархади. Она также мотивировала свое решение протестом против президентского указа, запрещающего ее согражданам посещать США.

Марк Джонсон рассказал на встрече с кинематографистами, что за последнюю неделю несколько раз беседовал по телефону с Фархади. "Он ясно дал понять, что польщен своей второй номинацией. Однако он решил не ехать по причинам, которые, насколько я вижу, мы прекрасно понимаем и которым мы рукоплещем", – отметил он.

В этом году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на церемонии "Оскар" будут представлены : "Коммивояжер" (Иран, реж. Асгар Фархади), "Танна" (Австралия, реж. Бентли Дин и Мартин Батлер), "Моя земля" (Дания, реж. Мартин Зандвлиет), "Тони Эрдманн" (Германия, реж. Марен Аде) и "Вторая жизнь Уве" (Швеция, реж. Ханнес Холм).





