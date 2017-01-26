26 января 2017 г.
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Бразильская музыка в программе симфонического оркестра Ришон ле-Циона

время публикации: 13:23 | последнее обновление: 13:23 блог версия для печати

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона приглашает на концерт симфонической музыки всех, кому нравятся экзотические ритмы Бразилии. Неповторимый колорит этой страны будет царить в зале благодаря специально приглашенным гостям. Вместе с музыкантами оркестра на сцену выйдут выдающийся бразильский дирижер Роберту Минчук и пианист Жоао-Луиш Штойерман.

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В программу концерта включена "Бразильская бахиана" №3 одного из самых известных латиноамериканских композиторов Эйтора Вила-Лобоса. Он обожал Баха и мечтал, чтобы его услышала вся Бразилия. Точно также он обожал музыку своей страны. Соединение классики и бразильского фольклора долгие годы было мечтой композитора, которая в итоге воплотилась в "Бразильских бахианах", музыкальном цикле из девяти произведений.

Бразильский дирижер Роберту Минчук записал этот цикл вместе с государственным симфоническим оркестром Сан-Паулу, за что был награжден и отмечен критиками журнала Gramophone - самого влиятельного в мире издания о классической музыке. Теперь "Бразильская бахиана" №3 прозвучит в исполнении симфонического оркестра Ришон ле-Циона. "Это уникальный опыт для нас, - считает генеральный директор оркестра Ариэль Коэн. – Нас всех ждет встреча с удивительным дирижером и пианистом Жоао-Луишем Штойерманом, который также участвовал в записи этого исторического альбома. Они оба выйдут на одну сцену, чтобы музыка Вила-Лобоса зазвучала вновь".

Также в программе концерта:

Сергей Рахманинов, Симфония №1

Серджиу Натра, Токатта-фуга, праздничная увертюра (1963)

Публикуется по материалам PR-агентства

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Четверг, 26 января 2017 г.
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