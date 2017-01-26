Весной состоится Международный фестиваль театра "Гешер"

В мае откроется Международный фестиваль "Гешер", в рамках которого поклонники театрального искусства смогут увидеть лучшие спектакли московских театров и оригинальные израильские постановки.

В этом году выбор пал на два спектакля - два современных прочтения классики: "Царь Эдип" в постановке художественного руководителя театра им. Вахтангова Римаса Туминаса с участием Людмилы Максаковой, Виктора Добронравова, Евгения Князева и спектакль театра Наций "Гамлет | Коллаж" с участием Евгения Миронова в постановке канадского режиссера Робера Лепажа.

- Приобрести билеты на спектакль "Гамлет. Коллаж"

- Приобрести билеты на спектакль "Царь Эдип"

Новый спектакль Римаса Туминаса – совместный проект Вахтанговского театра и Национального театра Греции в Афинах, отрывает зрителям новый взгляд на одно из самых известных произведений Софокла.

У Туминаса, одного из немногих режиссеров, которым подвластен метафизический театр, со всех сторон проглядывает мистическая причудливая фантазия, предлагающая невероятные картинки-метафоры, которые превращаются в страшную трагедию. При отсутствии агрессивных спецэффектов, он вовлекает зрителя в темы, о которых не принято ни говорить, ни думать.

Сценограф Адомас Яцовскис распахнул сцену и погрузил ее во тьму. По центру - образ богатства и славы: колесо Фортуны в виде огромной трубы-цилиндра, чье движение беспощадно. Когда из ее отверстий валит пар, кажется, театр заполняется адским дыханием. Труба возносит людей на вершины, и она же их забирает, проходясь по телам, как катком.

Музыку к спектаклю написал постоянный соавтор Туминаса композитор Фаустас Латенас. Как и в других спектаклях, в "Царе Эдипе" она - полноправный участник действия, музыка и действие дышат в унисон. Тревожная, страшная, нежная, щемящая. В ней одинаково слышны трагический ужас и томительная меланхолия.

Знаменитому литовскому режиссеру, который уже десять лет руководит московским театром имени Вахтангова, удалось поставить спектакль о самом главном: человеческом достоинстве, чести, сильном человеке, лидере, который смог наказать себя сам - выдворить себя из страны и уйти из жизни нищим. "Царь Эдип" - спектакль, задуманный мощно и грандиозно, он бескомпромиссен и при этом лиричен, а игра Людмилы Максаковой, Виктора Добронравова, Евгения Князева и других вахтанговских актеров превратили спектакль в настоящий театральный праздник, стать частью которого израильские зрители смогут 18, 19 и 20 мая.

Второй царский подарок израильским зрителям - спектакль театра Наций "Гамлет | Коллаж", получивший премии "Хрустальная Турандот" и "Звезда Театрала". Это крупнейший совместный культурный проект России и Канады, в постановке знаменитого канадского режиссера Робера Лепажа, с участием одного из ведущих российских актеров Евгения Миронова.

"Гамлет | Коллаж" - это трехмерный спектакль на грани раздвоения личности, удивительная театральная революция, настоящий театр художника. На сцене - огромный вращающийся трехмерный "кубик рубик" и невероятный Евгений Миронов, который перевоплощается во все персонажи пьесы. Образы героев пьесы в спектакле составлены в коллаж, который режиссер накладывает на портрет Гамлета, которого Лепаж вывел за рамки героя одной пьесы Уильяма Шекспира: Гамлет самодостаточен и способен сыграть свою трагедию в одиночку. Евгений Миронов ловко превращается в Полония, в тень отца Гамлета, Офелию, растворяясь в гранях вращающегося куба, через которые мы видим драму принца датского.

31 мая, 1 и 3 июня спектакль театра Наций "Гамлет | Коллаж" на сцене театра Гешер.

Кроме спектаклей московских театров, в рамках фестиваля вы сможете посмотреть и израильские оригинальные постановки. Одна из них – "Энди Уорхол" - особый проект театра Гешер с Тель-Авивским музеем в постановке Михаила Краменко. Кроме этого вас ждут другие израильские спектакли, а также возможность встретиться и пообщаться с их создателями в кафе и ресторанах Яффо, принять участие в мастер-классах, творческих встречах и уличных мероприятиях.

Публикуется по материалам PR-агентства