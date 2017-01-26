В марте в Израиле "король флейты" Георге Замфир

Георге Замфир – король флейты - музыкант, художник, поэт, обладатель звания Рыцаря Франции, Бельгии и Люксембурга. Самый знаменитый пан-флейтист в мире, более 50 лет выступающий на сценах мира, лучший и непревзойденный исполнитель на флейте Пана. В середине марта 2017 года он приедет в Израиль. Приедет с музыкой родом из Румынии, исполняемой им на народной многоствольной флейте най, ставшей известной благодаря ему во всем мире.

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В последние годы Георге Замфир начал выступать на главных сценах мира вместе с известным скрипачом из Голландии Андре Рьё. Они играли композиции Замфира в сопровождении оркестра из 100 музыкантов перед десятками тысячами поклонников. Андре Рьё (ему 67 лет) — дирижёр и скрипач, называемый в прессе Королём вальса, родом из Нидерландов, а Георге Замфир (ему сейчас 73) отдал все симпатии пан-флейте, и его исполнение на пан-флейте – совершенно.

Георге Замфир родился в городе Гаэшть в Румынии в 1941 году. Он родился весной, в апреле, поэтому "мелодия весенних капелей и ручьев звучит во мне всю мою жизнь", - так сказал он в одном из своих интервью. Георге хотел стать музыкантом с детства и смог убедить родителей, что музыка - это его призвание. В 1955 году его отправили учиться в музыкальный лицей в Бухаресте. Георге видел себя только с аккордеоном в руках и, когда педагоги предложили заниматься музыкой по классу пан-флейты, то согласился не сразу. И пан-флейта в его руках стала волшебным инструментом - свой первый музыкальный приз Замфир выиграл в 18 лет. И уже тогда на него обратили внимание и именитые музыканты, и знаменитые композиторы. Георге решил усовершенствовать пан-флейту, добавил несколько трубок. Сейчас он продолжает играть на модернизированном им румынского-молдавском национальном инструменте най, состоящем из 30 трубок с расширенным звуковым диапазоном и большим количеством тонов, что дает возможность для исполнения классических музыкальных произведений на пан-флейте, которые были немыслимы для этого простого инструмента. Наряду с музыкой мира, цыганскими мелодиями и народной румынской музыкой Замфир играет в своей обработке произведения Пуччини, Моцарта, Верди, Шуберта. Специально для концертов в Израиле Замфир подготовил номера еврейской и израильской музыки.

Первые его выступления перед широкой публикой начались в 1960-м году. В это время в Бухарест приехал швейцарский исследователь румынской национальной музыки, музыкант Марсель Селлье. Услышав исполнение Георге Замфира, Селлье был настолько поражен, что решил показать этого исполнителя всему миру. Так начались гастроли Георге. Он объездил весь мир, давал концерты на лучших мировых площадках, у него - множество поклонников и масса учеников. Замфир - первый румынский музыкант, попавший со своим выступлением на телеканал CNN.

Замфир до сих пор дает концерты, и до сих пор его концерты – это события с большой буквы. Он выпустил более двухсот пластинок и дисков, пишет книги, эссе, стихи, выпускает учебники об искусстве игры на пан-флейте, дает уроки, рисует картины, выставляя их в разных странах. У него много наград и званий, он и "почетный", и "заслуженный", и всемирно известный. У него есть ученики-виртуозы, но никто из них не превзошел своего учителя.

Самая знаменитая его мелодия – "Одинокий пастух" (The Lonely Shepherd), которую он исполнил вместе с оркестром Джеймса Ласта. Не знать эту мелодию нельзя – именно в его исполнении она звучит у Тарантино в ленте "Убить Билла". Его музыка звучит не только во многих фильмах (к примеру, еще и в фильме "Однажды в Америке"), но и на более чем 200 пластинок и CD дисков, распроданных в количестве 40 миллионов экземпляров. Концерт виртуозного румынского флейтиста Георге Замфира пройдет в сопровождении большого оркестра. В концерте прозвучат избранные произведения из репертуара Георге - начиная от классической музыки до "Битлз", а также румынский и балканский фольклор.

Публикуется по материалам PR-агентства