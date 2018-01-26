Взрослые ответы поэта Игоря Губермана на простые детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стал поэт Игорь Губерман.

На детский вопрос о том, почему поэты умирают рано, он отвечает так: потому что расстрачиваются жизненные силы, или уже не хочется жить, потому что стишки не пишутся, а у настоящих поэтов это тесно связано с желанием жить.

Отвечая на вопрос о том, человеком какого возраста в настоящее время он себя ощущает, Игорь Миронович сказал, что чувствует себя умудренным глухонемым старцем 80-82 лет, но спустя пару секунд дал другой ответ: "Я всмотрелся в себя. Судя по тому, что очень хочется выпить, все-таки – 65".

Мальчик восьми лет спросил: "Может ли хватить детства на всю жизнь?" Губерману такие люди известны, он считает, что именно из таких людей получаются ученые, исследователи, мыслители. И сказал, что таким был Кома (Вячеслав) Иванов – знаменитый лингвист, которого не стало в октябре прошлого года. В себе Губерман еще обнаруживает приметы ребенка, его это радует и обнадеживает.

Когда зашел разговор о том, был ли человек создан Господом по своему образу и подобию, Игорь Миронович сказал: "Наверное, был пьяный и смотрелся в кривое зеркало. Отчего сейчас очень мучается".

Когда прозвучал вопрос "Что такое талант, и зачем он дается людям?", а затем последовало упоминание о фразе Раневской "Талант как прыщ, может вскочить на любой заднице", Игорь Губерман ответил стишком:

"Взяв искру дара на ладонь,

и не скрывая зов чудачества,

Бог любит бросить свой огонь

в сосуд сомнительного качества".

Отвечая на детский вопрос "Ты боишься смерти?", Игорь Миронович говорит о неком психологическом механизме, который защищает человека от страха смерти, а свое отношение описывает еще одним стишком:

"Нам если перевоплотиться

дано действительно потом,

то я б зимой летал как птица,

а в марте делался б котом".



Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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Программа "Детский недетский вопрос" с Игорем Губерманом





