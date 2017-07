"Девочка с шаром" Бэнкси названа самой любимой картиной британцев

Работа британского уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" (Balloon Girl), на которой изображена маленькая девочка, отпускающая воздушный шарик в форме сердца, была названа британцами самым любимым произведением искусства, сообщает BBC.

"Девочка с шаром" вошла в короткий список из 20 произведений искусства, составленный британскими искусствоведами и писателями.

Впервые картина появилась на стене магазина в восточной части Лондона в 2002 году. В феврале 2014 года оригинальное граффити было снято со стены магазина и продано на аукционе за 500 тысяч фунтов стерлингов.

В марте 2014 года, в третью годовщину гражданской войны в Сирии, Бэнкси создал новую версию картины, добавив к ней хэштег #WithSyria. 13 марта 2014 года в рамках акции #WithSyria проекция "Девочки с шаром" появилась на Эйфелевой башне в Париже, Колонне Нельсона в Лондоне, на стене Третьяковской галерее в Москве, а также в Вашингтоне, Амстердаме и других городах мира.

Помимо "Девочки с шаром" в короткий список вошли полотно Джона Констебла "Телега для сена" (второе место), картина Джека Веттриано "Поющий дворецкий" (третье место), а также обложка альбома группы Beatles "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", обложка альбома группы Pink Floyd "The Dark Side of the Moon", картина Томаса Гейнсборо "Мистер и миссис Эндрюс" и другие известные британские произведения искусства.