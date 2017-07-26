Ансамбль танца "Фасизи" из Грузии приезжает на гастроли в Израиль в сопровождении князя Иоанэ Багратиони

Грузия – это красота природы, вкусная еда, вино, гостеприимство. И обязательно музыка, обязательно песня и танец. Невозможно представить эту страну без главной составляющей ее культурного богатства - знаменитого многоголосого пения и танца, от которого учащается пульс. В сегодняшней Грузии танцевальное искусство испытывает настоящий подъем. Появляется много новых коллективов, которые стремятся сохранить почти было ушедшую культуру настоящего грузинского танца. А ведь для того, чтобы качественно исполнять его, нужно не только вырасти в Грузии, но и много лет учиться особой технике, позволяющей танцевать на пальцах, делать знаменитые грузинские прыжки, больше напоминающие полеты и так далее.

- Приобрести билеты на концерт ансамбля "Фасизи"

Поэтому фольклорный ансамбль "Фасизи", приезжающий из грузинского города Поти в Израиль на летние гастроли в Израиль, воспитывает следующее поколение танцоров – в коллективе из 40 танцоров есть и взрослые, и совсем юные артисты. Хореограф ансамбля Гигла Туркия подготовил для израильских зрителей специальную программу – яркую, мощную, отражающую все стороны знаменитого грузинского характера.

Грузинский танец - это старинные секреты, отважные воины и прекрасный принц. Коллектив из Поти приедет в Израиль королевском сопровождении. Это не фигура речи – развитием танцевальной культуры в Грузии активно занимается наследник легендарной династии грузинских монархов Багратиони. Вместе с ансамблем Израиль посетит князь Хуан (Иоанэ) Багратиони-Мухранский.

История его семьи похожа на кинофильм. Багратиони, одна из древнейших в мире монарших династий, правили в Грузии более 1000 лет. После революции, в1921-м году, семья уехала в Европу, где со временем породнилась с испанским королевским двором. Дедушка Хуана женился на племяннице короля Испании Альфонса XIII. Отец Хуана – Баграт, был князем Грузии, Баварии и Испании. Так что князь Хуан (Иоанэ) – двоюродный брат правящего ныне в Испании короля Филиппа.

Хуан (Иоанэ) Багратиони родился в Испании, учился в престижной швейцарской школе и затем в Университете Мадрида, работал в Лондоне директором крупной финансовой инвестиционной компании. После распада СССР семья Багратиони впервые посетила в Грузию после многолетнего перерыва, и с тех пор и Баграт, отец Хуана, и сам принц часто приезжали туда с визитами. А недавно принц Хуан насовсем переехал на историческую родину. Возможно, одна из причин была в том, что за несколько лет до этого он познакомился с красавицей Христинэ Дзидзигури, которая после победы в конкурсе "Мисс Грузия - 2008" сделала успешную модельную карьеру в Париже, была моделью Дома Диор. Свадьба прошла в 2014-м году в Испании, а теперь счастливая красивая пара живет в Тбилиси.

Одна из областей интересов князя Иоанэ – привлечение средств для развития в Грузии системы обучения бальным танцам, наподобие той, что существует в Израиле. Так что принц с супругой не только представят израильской публике великолепный ансамбль "Фасизи", но и посетят несколько танцевальных школ в разных городах Израиля.

Грузинский танец - не просто развлечение. Он хранит в себе множество традиций и представлений народа о самом себе. Это на самом деле записанные пластическим языком моральные нормы и устои жизни. Например, знаменитый танец "картули", исполняемый парой, рассказывает об отношениях мужчины и женщины, и мы видим образ сильного, страстного мужчины и застенчивой, нежной и преданной женщины. В этом танце, кстати, очень сложном для исполнения, пара проходит все этапы отношений, от ухаживания до страсти. Этот танец еще называют свадебным, потому что его часто исполняют жених и невеста. А танец хоруми – мужской, причем в нем участвует до нескольких десятков танцоров. Этот танец отражает грузинский темперамент, гордость, умение постоять за себя. Говорят, хоруми берет начало в древних хороводах, в которых воины настраивались на сражение. Танцв-состязания "казбегури" и "ханжрули" тоже демонстрируют силу и владение оружием, ведь, как известно, Грузии на протяжении множества лет приходилось воевать за независимость. Так что эти танцы – своего рода кодекс чести, правила поведения в честном бою. Даже история страны вся "записана" в танце. Например, знаменитый женский танец "самайя" рассказывает о царице Тамаре, прославляет ее мудрость, силу и красоту.

Публикуется по материалам PR-агентства