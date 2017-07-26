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Создатель "Симпсонов" снимет для Netflix комедию для взрослых о "жизни и смерти, любви и сексе"

время публикации: 12:14 | последнее обновление: 12:14 блог версия для печати фото
Мэтт Грейнинг

Создатель культового мультсериала "Симпсоны" Мэтт Грейнинг заключил контракт со стриминговой компанией Netflix на съемки нового мультипликационного сериала для взрослых, который будет называться "Disenchantment" ("Разочарование" или "Расколдовывание") - по словам самого Грейнинга о "жизни и смерти, любви и сексе".

Действие мультсериала будет происходить в королевстве Дримленд (Dreamland, "царство грез"), а главными героями будут сильно пьющая принцесса Бин, ее склочный друг-эльф Эльфо и ее личный демон Люси.

Озвучивать главных героев будут актеры Эбби Джейкобсон, Нэт Факсон и Эрик Андре.

В сериале, первые десять серий которого выйдут в 2018 году, также будут фигурировать великаны, гарпии, тролли и "множество глупых человечков".

""Разочарование" будет о рассказывать о жизни с смерти, любви и сексе, и о том, как продолжать смеяться в мире, полном страдания и идиотов, и несмотря на то, что внушают вам мудрецы, колдуны и прочие кретины", - говорится в заявлении Грейнинга.

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