Создатель "Симпсонов" снимет для Netflix комедию для взрослых о "жизни и смерти, любви и сексе"

Создатель культового мультсериала "Симпсоны" Мэтт Грейнинг заключил контракт со стриминговой компанией Netflix на съемки нового мультипликационного сериала для взрослых, который будет называться "Disenchantment" ("Разочарование" или "Расколдовывание") - по словам самого Грейнинга о "жизни и смерти, любви и сексе".

Действие мультсериала будет происходить в королевстве Дримленд (Dreamland, "царство грез"), а главными героями будут сильно пьющая принцесса Бин, ее склочный друг-эльф Эльфо и ее личный демон Люси.

Озвучивать главных героев будут актеры Эбби Джейкобсон, Нэт Факсон и Эрик Андре.

В сериале, первые десять серий которого выйдут в 2018 году, также будут фигурировать великаны, гарпии, тролли и "множество глупых человечков".

""Разочарование" будет о рассказывать о жизни с смерти, любви и сексе, и о том, как продолжать смеяться в мире, полном страдания и идиотов, и несмотря на то, что внушают вам мудрецы, колдуны и прочие кретины", - говорится в заявлении Грейнинга.