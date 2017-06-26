Мэрайя Кэри прилетела в Израиль. Журналисты напомнили ей о мужчине, который ее бросил

Звезда мирового шоу-бизнеса Мэрайя Кэри прилетела в Израиль. Прямо из аэропорта она проследовала в тель-авивскую гостиницу Royal Beach, чтобы принять участие в пресс-конференции компании Premier Dead Sea. На этом мероприятии было объявлено, что с певицей подписан договор, и она станет лицом израильской косметической компании.

После пресс-конференции Мэйрайю остановили журналисты 2-го канала израильского телевидения, чтобы задать ей вопрос, не касающийся темы пресс-конференции и цели визита звезды в Израиль.

У Мэрайи Кэри был роман с австралийским миллиардером Джеймсом Паркером, близким другом израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 2-й канал сообщил, что израильская полиция разыскивает Джеймса Паркера, чтобы задать ему несколько вопросов в рамках расследования дела, в котором фигурирует Нетаниягу. Журналистов сегодня интересовало, известно ли Кэри о том, где можно найти ее бывшего бойфренда.

Мэрайя Кэри удивилась, услышав имя человека, который ее бросил прошлой осенью, и сказала, что ей ничего не известно о том, где его можно найти.

Ответ журналистов не устроил, и они напомнили о том вечере, когда она вместе с Паркером была приглашена на обед к чете Нетаниягу. 2-й канал интересовала: не помнит ли Кэри, о чем шла речь за столом? Певица лишь пожала плечами и простодушно сказала, что она не прислушивалась к тому, о чем говорили в тот вечер.



