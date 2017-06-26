Киноверсия спектакля Кама Гинкаса "Чёрный монах" – впервые в Израиле

22 июля в рамках проекте Cinema-Theater продюсерского центра MAVO компания Maestro Artist Management (USA) представит израильской публике киноверсию знаменитого спектакля режиссера Кама Гинкаса "Чёрный монах" Московского театра юного зрителя с Сергеем Маковецким и Игорем Ясуловичем в главных ролях.

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Спектаклю "Чёрный монах" режиссера Кама Гинкаса в октябре 2017 года исполняется 18 лет, но он не сходит со сцены Московского театра юного зрителя, по-прежнему востребован публикой, и желающих посмотреть этот спектакль не становится меньше.

Постановку "Чёрный монах", созданную Гинкасом по одноименной повести А. П. Чехова, называют "одним из самых совершенных произведений театрального искусства", спектаклем-легендой, в котором идеальным образом сочетаются "практически нетронутый" чеховский текст, гениальная режиссура Кама Гинкаса, феерическая фантазия художника-сценографа Сергея Бархина и виртуозная, филигранная работа всех четырех актёров, занятых в постановке, - Сергея Маковецкого, Игоря Ясуловича, Юлии Свежаковой и Валерия Баринова.

За спектакль "Чёрный монах" режиссер Кама Гинкас награжден премиями "Хрустальная Турандот" и "Чайка", а также премией им. М. Туманишвили "За совершенство в искусстве". В октябре 2000 г. спектакль "Чёрный монах" получил Гран-при на Международном театральном фестивале "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге и приз критики "За лучший спектакль". Сергей Бархин, создавший уникальное "пространство" спектакля, награждён премией "Золотая маска" как лучший театральный художник. За роль Коврина в "Чёрном монахе" Сергей

Маковецкий награждён премией "Чайка", а за актёрский дуэт в спектакле "Чёрный монах" Сергей Маковецкий и Игорь Ясулович удостоены Государственной премии Российской Федерации.

Спектакль "Чёрный монах" получил признание и за рубежом: он удостоен призов международный фестивалей "Контакт" (Польша), "Life" (Литва), "Gift" (Грузия), Веймарского фестиваля (Германия), фестиваля в Тампере (Финляндия) и др.

Гастроли спектакля "Чёрный монах" с триумфальным успехом прошли в самых разных странах мира, но в Израиле этот спектакль показан не был. И вот теперь у израильских поклонников театра появилась уникальная возможность посмотреть в Тель-Авиве киноверсию (на русском языке с титрами на английском) спектакля "Чёрный монах" Московского театра юного зрителя.

Важно отметить, что киноверсия спектакля "Чёрный монах" – это не знакомая многим русскоязычным зрителям "телеверсия" театральной постановки, а, по сути, особый вид киноискусства. Съёмки спектакля велись одновременно с 16 кинокамер профессиональными операторами. И именно киноверсия "Чёрного монаха" даёт возможность всем без исключения зрителям "детально рассмотреть" спектакль: крупные планы позволяют "высветить" нюансы каждой сцены, запечатлев неповторимую пластику и мимику актёров, и помогают с головой погрузиться в невероятное пространство спектакля, показывая малейшие детали его фантастической сценографии. Поэтому те, кто видел спектакль "Чёрный монах" в театре, посмотрев киноверсию, признаются, что открыли для себя много нового, удивительного и прекрасного в этой легендарной постановке гениального режиссера.

Не пропустите: 22 июля в театре "Гешер" - премьерный показ киноверсии легендарного спектакля Кама Гинкаса "Чёрный монах" с Сергеем Маковецким и Игорем Ясуловичем в главных ролях.

Публикуется по материалам PR-агентства