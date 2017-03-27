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На Аллее славы в Голливуде "зажглась" звезда в честь израильтянина

время публикации: 26 марта 2017 г., 22:55 | последнее обновление: 26 марта 2017 г., 23:04 блог версия для печати фото
Хаим Сабан
Барак Обама и Хаим Сабан
Шерил и Хаим Сабан
ВСЕ ФОТО

На голливудской Аллее славы появилась звезда с именем предпринимателя, теле и медиа магната Хаима Сабана.

Сабан стал первым израильтянином, в честь которого "зажглась" звезда на аллее. Таким образом Голливуд оценил вклад бизнесмена в создание сериала "Могучие рейнджеры". Дебютный сезон "Рейнджеров" вышел на американском телевидении в 1993 году. В 2003-2010 году сериалом занималась студия Disney, однако в 2010 году Хаим Сабан вернул себе франшизу и тогда же загорелся идеей создания полнометражной ленты.

Медиа-магнат Хаим Сабан родился в Египте в семье продавца канцелярских принадлежностей и иммигрировали в Израиль после войны 1956 года. На данный момент он проживает в Соединенных Штатах и Израиле.

Сабан начал свою карьеру с должности организатора концертов. Он принимал активное участие в создании таких жанров как японское аниме и сентай и открыл для массового зрителя такие успешные фильмы как "UFO Robot Grendizer" и "Candy Candy".

В 1983 году он основал компанию Saban Entertainment и вместе с партнером Шуки Леви создал музыкальные группы, популярность которым принесли песни для телевизионных детских передач.

В 90-х годах компания Saban Entertainment стала одной из известнейших, благодаря отличной адаптации таких мультсериалов как Power Rangers, Masked Rider, VR Troopers and Big Bad Beetleborgs. В 2001 году он совместно с корпорацией News Corporation продал Уолту Диснею компанию Fox Family Worldwide за 5,1 миллиарда долларов. В дальнейшем эта компания была переименована в семейный телеканал ABC. В 2003 году он покупает компанию Kirch Media Group за 5,7 миллиардов долларов.

В июне 2006 года Хаим Сабан совместно с такими компаниями как Texas Pacific Group of Fort Worth, Texas and Thomas H. Lee Partners выиграл торги и приобрел одну из крупнейших испаноговорящих медиакомпаний в США – Univisión. Данная сделка обошлась Сабану в 12,7 миллиардов долларов.

Сабан был крупнейшим жертвователем Демократической партии США, но в 2012 году заявил, что не будет помогать переизбираться Бараку Обаме из-за его антиизраильской политики. На последних президентских выборах поддерживал Хиллари Клинтон.

В 2007 году он пожертвовал 14 миллионов долларов больнице "Сорока" в Беэр-Шеве.



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