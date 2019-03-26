"Королевы красоты Израиля 2019": чемпионка Европы Села Шарлин и офицер запаса Ульяна Фридрих

Во вторник, 26 марта, журнал "Ле Иша" и издательский дом "Едиот Ахронот" объявили победительниц конкурса "Королева красоты Израиля" 2019 года.

В полуфинал вышли четыре претендентки: Села Шарлин, Лиор Коэн, Инбар Московиц и Ульяна Фридрих.

В итоге, по решению жюри и по итогам интернет-голосования, титул "Королева красоты Израиля" (Miss Israel) был присвоен 22-летней Селе Шарлин из Бейт-Ицхака. Она будет в этом году представлять Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная".

Села родилась в Бостоне (США), где ее родители изучали стоматологию. Когда девочке был один год, родители вместе с ней вернулись в Израиль. Села Шарлин с отличием окончила школу "Мофет". С 12 лет участвовала в соревнованиях по триатлону в Израиле и за рубежом, выиграла чемпионат Европы в возрастной категории 16-19 лет. После окончания школы девушка служила в военно-воздушных силах ЦАХАЛа. Демобилизовавшись, путешествовала по Южной Африке. В настоящее время работает в государственном оборонном концерне "Рафаэль", с которым начала сотрудничать еще во время службы в армии. Села продолжает заниматься спортом, недавно участвовала в марафонском забеге. Называет спорт своим "образом жизни".

Второе место на конкурсе (вице-мисс) и титул "Девушка Израиля 2019" достались 22-летней Ульяне Фридрих из Петах-Тиквы. Она родилась в Беларуси, в двухлетнем возрасте вместе с родителями и старшей сестрой репатриировалась в Израиль, семья сначала жила в Кармиэле. Говорит, что в детстве страдала от того, что считала себя слишком полной. Но позже девочка "вытянулась", шесть лет занималась хип-хоп танцами. С 13 лет Ульяна пошла работать официанткой, потом работала моделью, стараясь помогать своей семье после развода родителей. У Ульяны есть 12-летний племянник, который родился у ее старшей сестры и был усыновлен ее матерью, когда ему было несколько месяцев. Во время службы в ЦАХАЛе девушка была вынуждена одновременно работать на двух работах, так как ее мама по состоянию здоровья длительное время была нетрудоспособна. Несмотря на финансовые трудности, Ульяна поступила на офицерские курсы, служила в пехотной бригаде "Нахаль". В настоящее время она – офицер запаса. Ульяна Фридрих живет со своим другом в Петах-Тикве, работает моделью, прошла курсы менеджмента в группе Fox.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США.

Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Израиль чаще посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная", однако в последние годы победительницы израильского национального конкурса отправляются на Miss Universe.

В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).

Известная голливудская актриса Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15.

В последние годы конкурс "Королева красоты Израиля", проводимый при поддержке журнала "Ле Иша" и издательского дома "Едиот Ахронот", не предусматривает театрализованного шоу в финале. Победительниц определяют интернет-голосованием.





