"Детские вопросы" в гостях у "Барских замашек": отвечают Таня Барская и Дима Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Нынешний выпуск необычный. Он снят во время прямого эфира в студии радиостанции "Кан Рэка". На детские вопросы отвечает радиоведущая Таня Барская. Но она же задаёт вопросы автору передачи.

Из разговора мы узнаем о том, какие песни изменили Таню: это "Аллилуйя" Леонарда Коэна, "Still Got The Blues" Гарри Мура и "Баллада о борьбе" Владимира Высоцкого.

Таня точно знает, в какой фотографии хотела бы оказаться. Это снимок с обложки альбома Beatles "Abbey Road".

Кстати, если бы Таня не стала радиоведущей, то могла бы стать следователем. Возможно, поэтому она так любит задавать вопросы.

Таня спрашивает Диму: "Какого цвета Тель-Авив?" Фотохудожник уходит от прямого ответа, заявляя: "Для меня Тель-Авив – это граффити".

Под пристальным взглядом Татьяны Барской Дмитрий Брикман рассказывает о том, как попытался соединить фоторяд с "черным квадратом" от музыки, и о том, почему черно-белая фотография – это приглашение к сотворчеству.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Таней Барской

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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