Певица Шинейд О'Коннор перешла из католичества в ислам, ее новое имя "Шухада"

Знаменитая ирландская певица Шинейд О'Коннор (51) объявила, что перешла из католицизма в ислам и сменила имя на Шухада Давитт. Западные СМИ напоминают, что "Шухада" на арабском означает "мученица".

В твиттере Шухады Давитт опубликована фотография Шинейд в хиджабе. Публикация сопровождается рядом комментариев самой певицы, в которых она, в частности, пишет, что происходящее с ней является "логичным концом пути любого разумного теолога". "Все священные писания ведут к исламу, и это означает, что все другие писания излишни", – заявляет О'Коннор.

19 октября "Шухада" опубликовала видео, на котором показано, как она поет "азан" (мусульманский призыв к молитве). Видимо, новообращенная мусульманка забыла, что в исламе публичное женское пение не приветствуется, а произнесение "азана" женщиной под запретом. Или же "Шухада" попросту эпатирует мусульман, как прежде эпатировала католиков.

Шинейд О'Коннор. Биографическая справка

Шинейд О'Коннор родилась в Гленагири, пригороде Дублина 8 декабря 1966 года. Родители развелись, когда ей было восемь лет. Из католической школы, где она училась без всякого энтузиазма, её исключили. А вскоре О'Коннор арестовали за магазинную кражу и отправили в Приют Магдалины.

Пение стало для нее отдушиной и спасением от житейских невзгод. Первым шансом блеснуть на публике вокальными данными стала для будущей певицы свадьба родственников, где она исполнила песню Барбры Стрейзанд "Evergreen". На 15-летнюю О'Коннор обратил внимание Пол Бирн, барабанщик ирландской группы In Tua Nua. Некоторое время О'Коннор работала с этой группой, выступала как лид-вокалистка, стала соавтором их дебютного сингла "Take My Hand". Тогда же она бросила наскучившую школу, чтобы полностью посвятить себя музыкальной карьере.

По иронии судьбы, О'Коннор, сама будучи талантливым композитором и артисткой, прославилась на весь мир благодаря чужой песне. Хит-сингл "Nothing Compares 2 U", возглавлявший американский чарт четыре недели подряд, написал Принс, а впервые его исполнила группа The Family в 1985 году.

В 18 лет Шинейд О'Коннор потеряла мать – она погибла в автомобильной катастрофе в 1985 году.

Девушка начала петь в дублинских кафе, поступила в музыкальный колледж, совершенствуя вокальную технику и владение фортепиано.

В 1985 году О'Коннор заключила контракт с лейблом Ensign Records и сразу переехала в Лондон. В 1986 она дебютировала в саундтреке к фильму "The Captive". Записывалась девушка вместе с гитаристом U2 Эджем, который был соавтором звуковой дорожки. Несмотря на удачный песенный дебют, лейбл отказался публиковать ее первый альбом, посчитав треки "слишком кельтскими".

Тогда певица взялась самостоятельно продюсировать свои композиции, переписала весь альбом и назвала его "The Lion and the Cobra" (1987). Название очевидно отсылало к 91 Псалму Библии. А сама запись охватывала широкую палитру жанров – от хард-рока и панк-рока до ирландского фолка.

Результат превзошел все ожидания – критики объявили "The Lion and the Cobra" одним из самых сильных дебютов года. Диск ирландской дебютантки в 1988 году фигурирует на 36 строке американского рейтинга Billboard 200. Синглы "Mandinka" и "Troy" стали фаворитами британского альтернативного радио. А первый трек поднялся до 14 строки танцевального чарта Америки.

Официальное признание не сделало из О'Коннор кроткой овечки. С самого начала она бросала вызов истеблишменту и не останавливалась ни перед чем. В интервью, появившихся после издания альбома, она защищала деятельность ирландских сепаратистов (IRA), критиковала коллег, включая и U2, которые с первых шагов поддерживали ее и чью музыку она назвала "напыщенной".

В 1990 году, разведясь со своим первым мужем, барабанщиком Джоном Рейнольдсом, она записала второй альбом "I Do Not Want What I Haven’t Got".

Уже к концу 80-х певица начала перерастать статус обычной исполнительницы, превращаясь в культовую фигуру, по крайней мере у себя на родине. С появлением этого диска О'Коннор становится суперзвездой, получив за него Grammy в номинации "лучший альтернативный альбом". "I Do Not Want What I Haven’t Got" не покидает американского чарта в течение года, а на первой строке остается шесть недель подряд.

Наиболее известной песней лонгплея был хит-сингл "Nothing Compares 2 U", возглавивший список Billboard Hot 100. В видеоклипе к песне почти всё время показывается крупным планом лицо О'Коннор, выражающее различные эмоции.

Пока таблоиды смаковали ее роман с бэк-вокалистом Хью Харрисом, она продолжала провоцировать скандалы. На концерте в Нью-Джерси она отказалась выступать, если перед началом шоу будет звучать "Звездно-полосатый флаг". Заявление получило широкий резонанс и сам Фрэнк Синатра грозил "дать ей пинка под зад". Несмотря на четыре номинации Grammy за альбом "I Do Not Want What I Haven’t Got", она демонстративно отказалась участвовать в церемонии и требовала вычеркнуть ее имя из списка номинантов.

Второй альбом так и остался высочайшим достижением в карьере Шинейд О'Коннор, до уровня которого не дотягивала больше ни одна работа. Не удалось это и ее третьему альбому "Am I Not Your Girl?", вышедшему в 1992 году. Коллекция известных поп-стандартов в новой интерпретации включала "I Want to Be Loved by You" Мэрилин Монро, "Gloomy Sunday" Билли Холидей, "Don't Cry for Me Argentina" из мюзикла "Эвита". Диск получил сдержанные отзывы критиков и поднялся только до 27 позиции чарта Billboard 200. Это не шло ни в какое сравнение с успехом его предшественника.

Согласившись наконец появиться в программе Saturday Night Live, певица закончила свое выступление тем, что демонстративно порвала перед камерами фотографию Иоанна Павла II со словами "сражайтесь с настоящим врагом!". С таким всплеском общественного возмущения ей еще не приходилось сталкиваться. Через две недели, когда певица поднялась на сцену нью-йоркского Madison Square Garden, где праздновалось 30-летие карьеры Боба Дилана, ее тут же освистали и сорвали выступление.

Подвергнутая остракизму, превратившаяся в социальную парию, О'Коннор удалилась от большого шоу-бизнеса. Она вернулась в Дублин, изучала оперное искусство, играла Офелию в театральной инсценировке "Гамлета", гастролировала с фестивалем WOMAD, организованным Питером Гэбриэлом.

Ходили слухи, что певица страдает нервным расстройством и даже предпринимала попытку самоубийства.

В 1994 году О'Коннор вернулась с четвертым студийным лонгплеем "Universal Mother". Несмотря на хвалебные рецензии, он не имел большого успеха у публики. Через год она объявила, что больше никогда не будет общаться с прессой. В 1997 году вышел EP "The Gospel Oak", включающий ее старые вещи. А певица ушла в религию и получила новое имя Suor Bernadette.

Только в 2000 году Шинейд О'Коннор решила вернуться в музыку, подписала новый контракт с Atlantic Records и в июне выпустила альбом "Faith and Courage", прервавший шестилетнюю паузу.

В 2002 году последовал новый лонгплей "Sean-Nos Nua". Диск, широко использовавший ирландские мотивы, сплавил реггей, электронику и кельтскую музыку.

Летом 2003 года неожиданно для всех О'Коннор объявила о том, что покидает музыкальный бизнес. На прощание певица, уставшая от внимания поклонников, дала всем им совет: "Если вы встретите на улице знаменитого человека, даже не смотрите на него. Самое лучшее, что вы можете для него сделать – просто спокойно пройдите мимо. Поверьте, для них это лучшее выражение любви".

Певица опровергла слухи о том, что причиной её ухода из мира музыки является так называемый "синдром переутомляемости". "Ничего подобного, – заявила О'Коннор. – Я решила уйти из музыки, чтобы посвятить себя преподаванию религии в начальной школе".

В 2003 году вышел DVD "Goodnight, Thank You" – сборник концертных записей певицы. Затем последовали альбомы "Collaborations" (2005), "Throw Down Your Arms" (2005), "Theology" (2007), "How about I Be Me (And You Be You)?" (2012), "I'm Not Bossy, I'm The Boss" (2014).

В 2016-м О'Коннор неожиданно исчезла в Иллинойсе. Полиция объявила ее в розыск. Из сообщений полиции следовало, что есть основания опасаться суицида. Но вскоре Шинейд была найдена живой и невредимой.