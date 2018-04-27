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Досуг

Хипповать на отлично. Аня Герасимова (Умка) отвечает на детские вопросы

время публикации: 07:59 | последнее обновление: 09:02 блог версия для печати фото
Аня Герасимова (Умка)
Аня Герасимова (Умка) и Дима Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Аня Герасимова (Умка) – певица, рок-музыкант, поэт, переводчик, литературовед, бабушка девятилетнего внука.

На вопрос "Какая песенка о тебе?" она отвечает, не задумываясь: "Пассажир" Игги Попа, "самого главного" и любимого ею человека.

На предложение выбрать любой подарок ребенку говорит: "Подарила бы возможность прожить следующую жизнь, не теряя память о предыдущей".

"Хипповать тоже надо на отлично", – считает Аня Герасимова, привыкшая всё делать "на отлично".

Она живет "страшно интересно": выступает с концертами по всему свету, пишет, переводит, издает книги, полагаясь, в том числе, и на помощь друзей.

Программа "Детский недетский вопрос" с Аней Герасимовой (Умкой)

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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