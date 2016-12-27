В период зимних праздников израильские дети смогут увидеть в цирке динозавров

В дни Хануки и Нового года самые маленькие зрители смогут увидеть первое в мире шоу, сочетающее цирк, театр и мир динозавров.

- Приобрести билеты на шоу "Кругосветное путешествие динозавров"

"Динозавры в цирке - Кругосветное путешествие" - это сочетание циркового искусства, танца, видеоарта , световых эффектов, ярких костюмов и музыки со всего мира, захватывающий мультикультурный микс, не оставляющий равнодушным детей от 2 до 120-ти – ведь все мы, взрослые, остаемся детьми в каких-то уголках души.

Публикуется по материалам PR-агентства