27 декабря 2016 г.
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Досуг

В период зимних праздников израильские дети смогут увидеть в цирке динозавров

время публикации: 09:04 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
В дни Хануки и Нового года самые маленькие зрители смогут увидеть первое в мире шоу, сочетающее цирк, театр и мир динозавров

В дни Хануки и Нового года самые маленькие зрители смогут увидеть первое в мире шоу, сочетающее цирк, театр и мир динозавров.

- Приобрести билеты на шоу "Кругосветное путешествие динозавров"

"Динозавры в цирке - Кругосветное путешествие" - это сочетание циркового искусства, танца, видеоарта , световых эффектов, ярких костюмов и музыки со всего мира, захватывающий мультикультурный микс, не оставляющий равнодушным детей от 2 до 120-ти – ведь все мы, взрослые, остаемся детьми в каких-то уголках души.

Публикуется по материалам PR-агентства

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Вторник, 27 декабря 2016 г.
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