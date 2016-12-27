Новогоднее шоу "Елка в Кремле" уже в Израиле

В израильских городах уже начались показы новогоднего представления "Елка в Кремле". Самых маленьких зрителей ждет множество сюрпризов, встреч и подарков.

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Волшебная музыка, богатое световое оформление, роскошные костюмы, захватывающий и динамичный сюжет, а, главное, любимые сказочные герои и культовые мультперсонажи погружают маленьких и больших зрителей в новогоднюю сказку, в финале которой зажигают красавицу Ёлку. Ребята активно участвуют в действии, помогают сказочным героям, поют со Снегурочкой и пляшут с Дедом Морозом.

Публикуется по материалам PR-агентства