27 декабря 2016 г.
последняя новость: 09:20
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:04 В период зимних праздников израильские дети смогут увидеть в цирке динозавров
09:00 Новогоднее шоу "Елка в Кремле" уже в Израиле
16:20 Зубин Мета намерен покинуть пост руководителя Израильского филармонического оркестра
15:10 Весной в Израиле "Океан Ельзи"
15:06 Симфонический оркестр Ришон ле-Циона открывает новый сезон
13:39 Рейтинг "Модель 2016 года": Кендалл Дженнер, Белла Хадид и другие звезды мира моды
12:51 "Мечтаю сняться у Михалкова": Дольф Лундгрен и Орнелла Мути подумывают о переезде в Россию
12:10 "Корсар" из Китая – эстетика романтизма от труппы "Ляонин Балет"
12:50 Впервые в Израиле шоу "Дамские угодники"
12:31 Алия Судакова: "Новости - это судьба"
Досуг

Новогоднее шоу "Елка в Кремле" уже в Израиле

время публикации: 09:00 | последнее обновление: 09:00 блог версия для печати фото
В израильских городах уже начались показы новогоднего представления "Елка в Кремле"

В израильских городах уже начались показы новогоднего представления "Елка в Кремле". Самых маленьких зрителей ждет множество сюрпризов, встреч и подарков.

- Приобрести билеты на новогоднее шоу "Елка в Кремле"

Волшебная музыка, богатое световое оформление, роскошные костюмы, захватывающий и динамичный сюжет, а, главное, любимые сказочные герои и культовые мультперсонажи погружают маленьких и больших зрителей в новогоднюю сказку, в финале которой зажигают красавицу Ёлку. Ребята активно участвуют в действии, помогают сказочным героям, поют со Снегурочкой и пляшут с Дедом Морозом.

Публикуется по материалам PR-агентства

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 27 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016